Olomouc - Před olomouckým okresním soudem dnes stanul svědek, který zřejmě jako poslední nastoupil v Olomouci do vlaku osudnými dveřmi, z nichž později vypadlo dvouleté dítě. Cestující uvedl, že je přesvědčen, že dveře za sebou zavřel. Podle vyšetřovatelů však vlak z nádraží vyjel s nedovřenými dveřmi, které se poté ve stokilometrové rychlosti náhle otevřely a dítě vytáhly ven. Kvůli usmrcení z nedbalosti se před soudem zodpovídá vlakvedoucí a průvodčí, podle žalobce nedohlédly na řádné uzavření dveří. Soud dnes případ odročil na neurčito, vyslechnout potřebuje ještě matku dítěte.

"Myslím, že jsem ten cestující, který nastupoval jako poslední. Vlak se poté rozjel zhruba po půl minutě. Dveře byly při mém nástupu zřejmě už zavřené a po nástupu jsem je za sebou zavřel. Bylo slyšet klasické bouchnutí dveří. Ohlídl jsem se, jestli jsou zavřené a jevilo se mi to tak," uvedl cestující. Vypověděl, že zůstal stát u záchodů sousedního vagónu, na chodbičce totiž stáli další lidé. Zhruba po deseti minutách zamířila na toaletu žena s dětmi, spatřil ji přes spojovací dveře. Zaregistroval ji však pořádně, až když začala křičet.

Poslední cestující vyběhl podle kamerových záznamů z podchodu těsně před odjezdem vlaku a nastoupil osudnými dveřmi do třetího vagonu. Podle žalobce měla průvodčí a vlakvedoucí po jeho nástupu dohlédnout na řádné uzavření dveří, což se prý nestalo. Sám cestující podle žalobce žádný předpis neporušil. "Cestující nastoupil do dveří, které poté byly nedostatečně zavřené. Obě pracovnice byly v tu dobu na peróně, ty dveře už pak nebyly zkontrolovány. Po několika desítkách vteřin poté odjel vlak," uvedl již dříve žalobce Jaroslav Rašendorfer.

Před soudem vypovídal také další cestující. Potvrdil, že žena s dětmi kolem nich procházela při cestě na toaletu a po vypadnutí dítěte čekala u nich v kupé, než vlak zastaví.

Neštěstí se stalo na trase z Luhačovic do Prahy v červenci 2016. Kvůli zrychlování soupravy na trati mezi hlavním nádražím a Štěpánovem se nedovřené dveře prudce a neočekávaně otevřely. Z nich vypadla dívka, když čekala na matku a sestru, které byly na WC, uvedl žalobce. Vlakvedoucí i průvodčí svou vinu u soudu popřely a tvrdily, že z jejich strany nešlo o nedbalost. Obžalovaných se u soudu zastal vrchní komisař Správy železniční dopravní cesty, řekl, že žádné pochybení vlakové čety neshledal.

Dokazování se blíží ke konci, strany ještě navrhly výslech matky oběti, a to prostřednictvím videokonference. Jednání bylo dnes odloženo na neurčito do doby, než to její zdravotní stav dovolí. Po jejím výslechu soud pravděpodobně vynese rozsudek.

Rodina oběti náhradu škody po obžalovaných nepožaduje, dráhy se s rodinou již mimosoudně vyrovnaly. Podle jejího zmocněnce má rodina zájem na řádném vyšetřování celé události a zejména na tom, aby se podobná událost neopakovala.