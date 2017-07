Londýn - V lednu uplyne dvacet let od triumfu tenisty Petra Kordy na Australian Open. Poslední český vítěz mužské dvouhry na grandslamu by měl rád konečně nástupce a věří, že šanci má stále také Tomáš Berdych.

"Je to blbý," řekl Korda v rozhovoru pro česká média ve Wimbledonu na otázku, jestli mu je z dlouhého čekání smutno. Doufá, že jeho pokračovatelem by mohl být Berdych. "Jestli to nezmákne Berďa, asi se ta doba bez trofeje bohužel ještě protáhne," uvedl před Berdychovým semifinále v Londýně se Švýcarem Rogerem Federerem.

Na Berdychovi vidí, že po experimentu se superkoučem Goranem Ivaniševičem hraje zas dobře. "Spadly z něj ty věci, které ho tížily s Ivaniševičem a hrál divně. Teď vypadá dobře a lidi by ho neměli odepisovat," podotkl Korda. "Já budu první, který se těší, aby mě mohl vystřídat. Doufám, že se mu to povede."

Na Australian Open triumfoval ve třiceti letech. O rok starší Berdych tak má v době, kdy se tenisový důchod posunuje, stále šanci. Důležitá je víra ve vlastní síly. "I Tonda Panenka věřil, že ze Seppa Maiera udělá vola. Musíte si věřit. Když to nevyjde, jdete do šatny, smyjete to a máte šanci další týden," řekl Korda.

Ve Wimbledonu doprovází svého sedmnáctiletého syna Sebastiana, který hrál na londýnské trávě poprvé juniorku. U kurtu seděl zahalený a neúnavně povzbuzoval. Premiéru svého potomka ve Wimbledonu bral jako zkušenost. "Naučí se, kudy se chodí do šatny, kde je který kurt, kam se chodí na rozhovory. A kdyby se náhodou nestal profesionálem, má neskutečný zážitek," prohlásil.

Dokud hrál jeho syn dvouhru, nechtěl se nikde ukazovat a rozdávat rozhovory. "Je to jeho show. Nehodlám se někde vystavovat a poutat na sebe pozornost. Chci být jenom táta od Jessiky, Nelly a Sebastiana. Jejich podpora," řekl Korda, jehož dcery se prosadily v golfu a aktuálně bojují na US Open.

Jeho děti se narodily a vyrostly na Floridě a reprezentují USA. Často slýchá, že zradil republiku. "Rozhodli jsme se jít touhle cestou, protože jsem potřeboval mít pro děti klid. V Česku by vyrůstaly pod neustálým presem, že jsou Kordovi. Děti si vybraly sport a jejich životní směr samostatně," řekl bývalý druhý hráč světa. Dodal, že je pořád hrdým Čechem. "Každý den ráno si čtu, co se děje v našem sportu, jsem velký fanda."

Ve Wimbledonu hrál naposledy před 19 lety. Tehdy došel do čtvrtfinále a o měsíc později bylo zveřejněno, že měl po čtvrtfinále s Timem Henmanem pozitivní dopingovou zkoušku. V jeho těle byly objeveny stopy anabolického steroidu nandrolonu. Český tenista užití jakéhokoliv dopingu rázně odmítl a vyhrál dva soudy s ATP. "Vy pořád vytahujete tyhle věci," uvedl s tím, že už případ neřeší.

Zpětně tvrdí, že mu předčasné ukončení kariéry pomohlo otevřít oči. Do té doby žil jenom tenisem. "Ráno jsem se s ním probudil a večer usínal. Ale když se mi to stalo, zjistil jsem, že je život o něčem jiném. Jsem strašně rád, že se mi ten případ stal a moji loď nasměroval tímhle směrem. I když to tenkrát nebylo nejpříjemnější," řekl. "Tenisový život je bublina, která nemá s realitou nic společného. A já jsem dneska kluk, teda spíš už dědek, s oběma nohama na zemi. Dělám to, co mě strašně baví. Moc si vážím toho, jaký mám vztah s Reginou (manželkou) i dětmi."

Na Wimbledon kvůli nepříjemnosti s dopingem nezanevřel. "Tohle je chrám tenisu, tady se tenis narodil a já se stavím k historii tenisu s respektem. Rád si o ní čtu, vidím dokumentární filmy. Je to zajímavé místo, nádhera," líčil.