Brno - Fotbalisté Brna porazili v prvním utkání po odvolání trenéra Svatopluka Habance nečekaně porazila Spartu 2:0. Zbrojovka vedla v utkání pátého kola od 22. minuty po gólu Jana Poláka, druhou branku přidal v 58. minutě Lukáš Vraštil, který byl poté v 69. minutě po druhé žluté vyloučen. Spartě však ke zvratu přesilovka nepomohla a připsala si první ligovou prohru. Brno díky výhře opustilo posední místo v tabulce.

Po odvolání trenéra Habance převzali dočasně vedení asistenti Dostálek s Přerostem. Pozměnili taktiku, na hrotu útoku zůstal pouze osamocený Koné a poprvé v této sezoně dostal ve středu pole příležitost Sedlák. Hostující kouč Stramaccioni pozměnil sestavu na dvou postech ve středu pole, kde Sáčka a Mavubu nahradili Mandjeck a poprvé po devíti týdnech od zranění kolena zasáhl do zápasu středopolař Vácha.

Brňané proti favorizovanému soupeři vsadili na pozornou a obětavou hru v defenzívě. Tu se snažili prokládat rychlými protiútoky. Sparta měla po celý poločas neplodnou územní převahu, ze které vytěžila pouze několik nepřesných střeleckých pokusů.

Naopak brankáře Koubka prověřil poprvé v 17. minutě Lutonský, jehož nepovedený centr se zatočil do branky. O pět minut později už Brňané udeřili. Pilík rozehrál trestný kop z levé strany, Polákovu hlavičku ještě lehce tečoval Josef Šural. Nečekaný gól domácí fotbalisty povzbudil. Ve 27. minutě se přes zadáky soupeře protlačil Přichystal a jeho střelu stačil Koubek jen reflexivně vyrazit.

Sparta před přestávkou ještě zvýšila svůj tlak, který postrádal efekt. Navíc ve 42. minutě po zranění opustil trávník na nosítkách Mandjeck, kterého nahradil Sáček.

Brno ani po změně stran neopustilo taktiku dokonale zajištěné obrany a snaha Sparty o křídelní hru s centrovanými míči před branku na domácí zadáky neplatila, neboť domácí obránci stačili všechny pokusy odvracet.

V 58. minutě přidala Zbrojovka druhý gól. Pilíkovi se sice nepodařilo rozehrát přesně trestný kop, jenže nedůslední zadáci Sparty míč neodkopli. Ten se dostal k Vraštilovi, který prostřelil brankáře Koubka.

Velkou šanci na obrat dostala Sparta v 68. minutě, kdy byl po druhé žluté kartě vyloučen Vraštil. Hostům to ale příliš nepomohlo a jejich jedinou výraznou šanci v přesilovce připsal až v 82. minutě Janko. Ale s jeho hlavičkou si brankář Melichárek poradil.

Richard Dostálek (trenér Brna): "Zápas se vyvíjel podle našich představ. Věděli jsme, že hrajeme proti velké kvalitě. A také z jakého bloku bojovat v defenzívě. Nabádali jsme hráče, aby byli trpěliví. Pokud přijde nějaká standardní nebo brejková situace, abychom ji využili. Což se nám podařilo. Možná jsme tím Spartu zaskočili. Soupeře stály posuny hodně sil. Tím, že jsme dohrávali v deseti, tak to bylo hodně náročné. Mám velký kompliment pro hráče, jak zápas odpracovali. Při vyloučení Vraštila jsem si vzpomněl na naše dřívější zápasy, které jsme dohrávali proti Spartě také většinou v deseti. A úspěšně. Byl to impulz pro tým, který se semkl a byla to motivace navíc. Na taktice a rozestavení jsme spolupracovali s Lukášem Přerostem. Věděli jsme, že musíme posílit proti Spartě střed pole o rychlého hráče. Sedlák tuto roli zvládl velice slušně. Pracovali jsme v týdnu na psychice hráčů. Trochu jsme pozměnili mikrocyklus. Malinko pracovali i na intenzitě. Naše mise byla připravit tým na sobotní utkání. Ta skončila. Co bude dál nyní neřeším."

Andrea Stramaccioni (trenér Sparty): "Nemám pro náš výkon jen jedno slovo. Ale hráli jsme tak, jak si to Sparta nezaslouží. Není náhodou, že jsme ze čtyř gólů v lize dostali tři z trestných kopů. Každá standardní situace proti nám je nebezpečná. To není možné. Musí přijít osobní odpovědnost hráčů, jak se s tím porovnat. Proti Slovácku jsme možná podali náš nejlepší výkon v této sezoně. Hned po něm přišel náš nejhorší. To, co se stalo, mi vadí. Nemáme hráče v optimální formě. Musíme hrát lépe. Pochopitelně jsem první osoba zodpovědná za výsledky. Nebudu se schovávat. Nyní jsme v situaci, že musíme všichni společně s hráči i realizačním týmem pracovat. Ale každý hráč musí pracovat tak, jak si to jméno Sparty zaslouží. Nyní je pro nás výhoda, že přichází reprezentační přestávka. My se v ním můžeme věnovat práci."

5. kolo první fotbalové ligy:

Zbrojovka Brno - Sparta Praha 2:0 (1:0)

Branky: 22. Polák, 58. Vraštil. Rozhodčí: Příhoda - Paták, Blažej. ŽK: Pavlík, Vraštil - Mareček, Vácha. ČK: 68. Vraštil. Diváci: 8016.

Brno: Melichárek - Jakub Šural, Pavlík, Kijanskas, Vraštil - Polák, Sedlák - Přichystal (70. Jovanovič), Pilík (76. Kratochvíl), Lutonský - Koné (54. Škoda). Trenéři: Dostálek a Přerost.

Sparta: Koubek - Zahustel (46. Vatajelu), Mareček, Hovorka, Costa - Biabiany, Vácha (71. Janko), Mandjeck (43. Sáček), Ben Chaim - Lafata, Josef Šural. Trenér: Stramaccioni.