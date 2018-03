Ostrava - Fotbalisté Ostravy jsou bez trenéra. Radima Kučeru odvolalo vedení klubu po dnešní porážce 0:2 v Jablonci, po které Baník na posledním místě ligové tabulky ztrácí sedm bodů na záchranu, ale má zápas k dobru. Baník nyní jedná o jeho nástupci. Pondělní trénink povedou asistenti Bronislav Červenka a Ivo Gregovský.

"Ale intenzivně jednáme o příchodu nového kouče. Doufáme, že to bude co nejdříve. Situace v tabulce se vyvíjí velmi špatně a věříme, že změna na trenérském postu může být kýženým impulzem," řekl pro klubový web sportovní ředitel Dušan Vrťo. Trenéra potřebuje najít už do středy, kdy je na programu odložený zápas čtvrtfinále MOL Cupu v Mladé Boleslavi.

Čtyřiačtyřicetiletý Kučera převzal Ostravu loni v létě poté, co se tým vrátil do nejvyšší soutěže. Pro bývalého úspěšného stopera či defenzivního záložníka šlo o premiérové prvoligové angažmá.

Předtím Kučera působil v druholigovém Znojmě. V 19 zápasech získal s týmem jen 12 bodů za dvě výhry a šest remíz. Na jaře si Baník připsal zatím jen bod, přestože v zimě vedení klubu výrazně posílilo kádr o zkušené hráče Jana Laštůvku, Martina Filla, Václava Procházku, Jiřího Fleišmana či Dame Diopa.