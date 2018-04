Praha - Poslanecký klub ČSSD dnes večer probere aktuální dění kolem vyjednávání o vládě, ale i informace z dnešní schůzky předsedy sociálních demokratů Jana Hamáčka s prezidentem Milošem Zemanem. Novinářům to dnes v Poslanecké sněmovně řekl místopředseda ČSSD Roman Onderka. Jak otevřeně se bude mluvit o nabídce ANO na obnovení jednání o koaliční spolupráci, bude podle něj záležet na Hamáčkovi.

ANO v pondělí nabídlo ČSSD podmínky, za kterých by se mohla obnovit koaliční vyjednávání. Oba subjekty se domluvily, že je veřejně nebudou komentovat až do pátečního zasedání grémia a předsednictva sociální demokracie. Užší vedení ČSSD by při nich mělo rozhodnout, zda k jednacímu stolu s premiérem v demisi Andrejem Babišem (ANO) znovu zasednout.

Situací se bude večer zabývat poslanecký klub ČSSD. "Budeme řešit veškeré aktuální dění, dnes jde pan předseda k prezidentovi, takže budeme znát i jeho názor na situaci," uvedl Onderka. Jak otevřeně se bude probírat nabídka ANO, bude záležet na Hamáčkovi, dodal. Podle něj nadále platí, že by se přesné formulace mělo dozvědět předsednictvo v pátek v 15:00.

Při úterním jednání poslaneckého klubu podle něj zákonodárci ČSSD vzali na vědomí, že nejdříve dostane informace vedení sociální demokracie. "Jsem stará škola, když dám slib, snažím se ho dodržet se vším všudy. Neuslyšíte ode mě spekulace ohledně jednání a jejich nabídky," uvedl. Odmítl, že by mezi pondělní nabídkou a pátečním jednáním předsednictva byl příliš velký časový prostor. V kontextu půlročního čekání Česka na vládu s důvěrou jde podle něj o marginálii.

Názory v klubu ČSSD na spolupráci s ANO jsou podle Onderky více méně podobné, jako byly před týdnem či měsícem. "Převládne většinový názor a uvidíme, jaký bude," řekl. První jednání ANO a ČSSD zkrachovala před dvěma týdny na personálních otázkách. Konec vyjednávání jednomyslně potvrdilo předsednictvo ČSSD a jednoznačným hlasováním také sjezd strany.