Praha - Poslanec a starosta Prahy 7 Jan Čižinský pozastaví své členství v KDU-ČSL. K přerušení členství jej vyzvalo celostátní vedení strany, sdělil dnes ČTK Čižinský. Důvodem je založení sdružení Praha sobě, s kterým chce na podzim kandidovat v komunálních volbách. Členem koalice ANO, ČSSD a Trojkoalice (SZ, KDU-ČSL a STAN) na pražském magistrátu chce Čižinský zůstat. Předsednictvo strany Čižinského rozhodnutí vzalo na vědomí.

"Byl jsem předsednictvem strany vyzván k pozastavení členství. Mé členství komplikovalo jednání o předvolební koalici KDU-ČSL v Praze. Mým cílem je změnit Prahu k lepšímu, nikoliv v Praze komplikovat tvorbu předvolební koalice. Proto vyhovím a členství přeruším," uvedl Čižinský.

Čižinský založil sdružení Praha sobě, s kterým chce pro podzimní volby sestavit takzvanou občanskou kandidátku. Proto není na kandidátce lidovců, kterou povede pražský radní Jan Wolf. Ke kandidatuře potřebuje Praha sobě získat podpis alespoň sedmi procent z celkového počtu obyvatel Prahy, tedy téměř 100.000 podpisů. Sdružení je zatím nezískalo. Pokud by se z něj stalo politické hnutí a Čižinský by byl jeho lídrem, podle vnitrostranických stanov by byl z KDU-ČSL vyloučen.

Zda a jak bude Čižinský fungovat v pražské koalici, není jasné. Jejím členem ale chce podle svých slov zůstat. Pokud nebude členem KDU-ČSL případně Trojkoalice, může být jako nezařazený členem zastupitelského klubu Trojkoalice.

Strany magistrátní koalice nyní vedou dohodovací řízení. Podle ANO a ČSSD porušila Trojkoalice na minulém jednání zastupitelů koaliční smlouvu, když Čižinský a zastupitel Matěj Stropnický (SZ/Trojkoalice) nepodpořili kvůli sporům ohledně budoucnosti Libeňského mostu program jednání, které tak bylo předčasně ukončeno.

Čižinského rozhodnutí bere na vědomí předsednictvo KDU-ČSL. "Jan Čižinský sbírá podpisy pro konkurenční hnutí a stanovy KDU-ČSL neznají jiné řešení této situace. Je to správný krok a situace se tímto vyjasní," sdělil ČTK předseda strany Pavel Bělobrádek.

Na magistrátu má KDU-ČSL dva zastupitele, Trojkoalice jich má osm. Koalice ANO, ČSSD a Trojkoalice má v 65členném zastupitelstvu těsnou většinu 33 členů.