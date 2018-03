Ostrava - Bývalý skokan na lyžích, olympionik a nyní moravskoslezský poslanec za ODS Jakub Janda dnes v souvislosti s myšlenkou upravit českou hymnu ostře kritizoval předsedu Českého olympijského výboru Jiřího Kejvala. Podle Jandy se to míjí s posláním olympijského výboru. Poslanec napsal Kejvalovi otevřený dopis. Uvedl v něm, že otevírání diskusí o symbolech českého státu určitě nepatří mezi poslání ČOV. Janda chce, aby takové aktivity skončily. ČTK o poslancově stanovisku informoval jeho asistent Vladimír Maryška.

"Vaší aktivitou jste velmi poškodil dobré jméno nejen Českého olympijského výboru, ale také českého sportu. Raději nechci domýšlet, jaké finance byly v této souvislosti na zcela zbytečnou aktivitu využity. Přímo pobuřujícím by byl fakt, že by tyto finance mohly jinak posloužit rozvoji sportu a sportovního prostředí, zejména mládežnického," napsal Janda Kejvalovi v otevřeném dopise.

Video: Představení nových variant české hymny 28.03.2018, 14:51, autor: Beran Hynek, zdroj: ČTK

Dodal, že tímto předsedu ČOV žádá, aby od podobných aktivit pro příští léta upustil, svou energii soustředil na koncepční přípravu českého olympijského týmu a vrátil se k prvotnímu poslání ČOV. "Jistě tím prospějete českému sportu mnohem více," dodal Janda.

ČOV ve středu novou verzi české národní hymny představil společně s autorem nových variant, skladatelem Milošem Bokem. Podle záměru iniciátorů by měla být hymna sebevědomější a vlastenečtější, případně by mohla mít dvě sloky, jak tomu bylo dříve. "Naším cílem není měnit zákon nebo někomu něco nařizovat. Chceme otevřít diskusi, přijít s novým pohledem na věc. Při sportu se přeci hymna hraje jednoznačně nejčastěji," řekl při představování předseda ČOV Kejval. Uvedl, že by rád, kdyby se diskuse účastnili odborníci na hudbu, historii, sportovci, ale nikoli politici, alespoň ne v první fázi. Předseda České unie sportu, která o změně hymny také uvažuje, Miroslav Jansta ale ve středu v tisku uvedl, že naopak za poslanci chce jít a ukázat jim, jak lidé na nové varianty hymny reagují.

Podle Kejvala jsou čeští sportovci ve chvíli, kdy stojí na stupních vítězů, ochuzeni o čas své slávy, o který jsou hymny jiných zemí delší. Byť se v případě třeba čtyřminutových skladeb používá zkrácená verze dlouhá 75 sekund, česká hymna se nemusí zkracovat a ani nenaplňuje tento limit. Jedna z Bokových verzí, orchestrální úprava, trvá právě 75 sekund.