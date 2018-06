Praha - Poslancům z volebního výboru se dnes opět přišli na veřejné slyšení představit kandidáti do Rady České televize i Rady Českého rozhlasu. O jedno neobsazené místo člena Rady České televize se uchází šest lidí, o jedno místo v rozhlasové radě mají zájem tři uchazeči. Mezi kandidáty do televizní rady je například televizní odborář Antonín Dekoj, který jako svoji výhodu nabídl znalost televizního prostředí i televizních technologií. Bývalý ředitel divize techniky ČT Ivo Ferkl řekl, že mu chybí v Radě ČT takový člověk, který by se zaměřil na její technický a technologický rozvoj.

Dekoj mimo jiné uvedl, že není zastáncem zvyšování poplatků. Připustil však, že bude nutné změnit zákon v tom směru, aby zahrnul i lidi, kteří sledují veřejnoprávní televizi v tabletu nebo přes internet. Ferkl působil už v někdejší Československé televizi jako vedoucí útvaru vysílání, v první polovině 90. let se podílel na začátcích vysílání soukromé televize Nova jako technický ředitel, působil v ní 18 let. Rada ČT by podle něj měla od televize požadovat, aby vypracovala plány dlouhodobého technického rozvoje a aby je průběžně aktualizovala.

Vysokoškolský pedagog a bývalý pracovník redakce publicistiky ČT Marek Hladký řekl, že televize by měla prostřednictvím výběrových řízení plnit úlohu veřejnoprávního média tím, že dá co nejširší vrstvě profesionálů možnost uplatnění. Pozice v televizi by podle něj neměla být "trafika". Za velmi důležité označil možnost klást erudované dotazy v Radě ČT; proto se prý o funkci jejího člena uchází.

Podle bývalé televizní radní Dany Makrlíkové panuje obrovský tlak na to, aby z celé Evropy vymizela veřejnoprávní média. Česká televize by měla být pilířem objektivního a vyváženého zpravodajství, zdůraznila.

Patnáctičlenná Rada České televize a devítičlenná Rada Českého rozhlasu jsou orgány, jejichž prostřednictvím veřejnost uplatňuje své právo kontroly těchto veřejnoprávních médií. Do jejich působnosti náleží například jmenování a odvolání generálního ředitele a schvalování rozpočtů těchto médií.

Sněmovní volební výbor následně připraví kandidátku pro plénum Sněmovny tak, aby na jedno volné místo vybírali poslanci ze tří kandidátů. Zatímco do sněmovní volby člena rozhlasové rady se tak mohou dostat všichni tři uchazeči, v případě televizní rady bude muset výbor zúžit počet kandidátů na polovinu.