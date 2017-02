Praha - V internetovém registru smluv zřejmě nebudou muset zveřejňovat smlouvy vedle národního podniku Budějovický Budvar ani státní podniky a společnosti s většinovou účastí státu, krajů nebo obcí, které mají obchodní či průmyslovou povahu. V novele zákona o registru smluv, která se původně týkala jen vynětí pivovaru Budvar, to dnes o jeden hlas schválila Sněmovna. Poslanecké rozšíření výčtu výjimek kritizuje jeden z předkladatelů původní novely ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL) či její zpravodaj Jan Farský (STAN, za TOP 09).

Lidovci původně chtěli výjimku pro národní podniky, což je nyní jen Budvar. Pivovaru podle nich mohly hrozit škody kvůli odkrytí obchodní strategie. Někteří poslanci pak poukazovali na to, že s podobnými problémy se mohou potýkat i další společnosti. Podle Jurečky byly výjimky odůvodněné například u vysokých škol či výzkumných ústavů, ale ne u státních podniků. Obává se, že poslanci by schválili předpis ve stejné podobě, i pokud by jim ho vrátil Senát.

Ministr financí Andrej Babiš (ANO) míní, že se problémy s ochranou obchodního tajemství daly řešit lépe. Poslanci ANO podporovali vrácení zákona do druhého čtení, aby se připravily přesnější a vyhovující pozměňovací návrhy, napsal ČTK. "Teď budeme intenzivně prosazovat odborné jmenováni do dozorčích a řídících orgánů státních podniků," uvedl Babiš. Příslušný návrh chce hnutí předložit ve Sněmovně ve čtvrtek. Ostřejší byl europoslanec ANO Pavel Telička. "Výjimky z registru smluv pro státní podniky jsou naprostou nehorázností a fackou lidem. V nich je totiž největší důvod registrace," uvedl na twitteru.

O vynětí státních podniků se ve Sněmovně strhl patrně největší boj. O pozměňovacím návrhu se hlasovalo pětkrát, schválen byl hlasy ČSSD, KSČM a ODS. Podle iniciativy Rekonstrukce státu, která zákon dlouhodobě podporuje, tak došlo k vyprázdnění jediného zákona, který má bránit plýtvání s veřejnými prostředky. O "vykostění" původního zákona o registru smluv, který v minulosti prosadil, hovoří také Farský. Opatření kritizují i Zelení. "Plýtvání veřejných prostředků ve státních firmách bude za pomlaskávání ČSSD, ODS, KSČM a KDU-ČSL po malé pauze úspěšně pokračovat," uvedl místopředseda strany Michal Berg.

Určité úlevy by měly mít podle poslaneckého znění předlohy, kterou nyní dostane k posouzení Senát, i Česká televize a Český rozhlas. Pod zákon by sice spadaly, nemusely by ale vkládat do registru smlouvy, které se týkají výroby a vysílání sportovních pořadů včetně nákupu práv, a dohody o nákupu práv převzatých pořadů. Podle mluvčí ČT Alžběty Plívové by bez této změny nemohla veřejnoprávní televize nabízet například aktuální sportovní přenosy s účastí českých sportovců či zásadní události, jako je mistrovství světa ve fotbale.

Zákon o registru smluv dopadl od loňského července například na stát, kraje a větší obce, jejich podniky a další organizace. Zveřejňují se smlouvy s plněním nad 50.000 korun. Od letošního července má být zavedeno pravidlo, že nezveřejněná smlouva není platná.