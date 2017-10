Praha - V provizorních podmínkách se dnes odpoledne sejde Sněmovna na mimořádné schůzi k těžbě lithia v Česku. Protože tradiční jednací sál prochází opravou, sejdou se poslanci v jiné sněmovní budově. Ostrý spor zejména mezi hnutím ANO a ČSSD ohledně lithia vyvolalo krátce před parlamentními volbami memorandum, které podepsal s australskou firmou European Metals Holdings (EMH) ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček (ČSSD). Svolání schůze podnítila opoziční KSČM, podle níž nepatří lithium do cizích rukou a mělo by zůstat státu.

Obdobný názor jako komunisté má vládní ANO i opoziční hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury. Memorandum řešila ve středu vláda, ministři za ANO neprosadili zrušení jeho platnosti. Senát naopak týž den vyzval politiky zejména z vládního hnutí a z KSČM, aby nenadřazovali své politické zájmy a způsob vedení volební kampaně nad zájmy Česka. Očekává se, že ve Sněmovně se budou kritici memoranda snažit prosadit výzvu kabinetu k anulování dokumentu.

Svůj návrh usnesení už představila vládní KDU-ČSL. Sněmovna by měla mimo jiné podpořit zvýšení úhrad za vytěžené nerosty a jejich zpracování v Česku. Poslanci by podle návrhu také uložili vládě změnit horní zákon tak, aby stát mohl určit strategické suroviny, u nichž by licence na těžbu náležela výhradně státu. Soukromé firmy by mohly pro stát tyto suroviny jen těžit za úplatu.

Hlavní jednací sál Sněmovny v rekonstrukci, poslanci se proto sejdou v jiné budově ve Sněmovní ulici. Budou se muset spokojit se sálem, v němž obvykle zasedá klub sociální demokracie a konají se v něm větší semináře a veřejná slyšení. V náhradním sálu, v němž jsou pevné lavice, přibudou židle. Není v něm hlasovací zařízení, hlasy budou muset sčítat skrutátoři. Do debaty se poslanci nebudou hlásit elektronicky, ale pomocí lístků, ke krátkým faktickým poznámkám a procedurálním návrhům ručně.

Jednání sněmovního pléna o lithiu bude podle dostupných informací první, které se uskuteční mimo hlavní jednací sál. Výjimkou byly společné schůze poslanců a senátorů k volbě prezidenta, které se konaly na Pražském hradu.

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš viní ČSSD v souvislosti s memorandem z krádeže a operuje částkou dva biliony korun. Lithium by podle něho měla těžit státní firma. Sociální demokraté tvrdí, že memorandum posiluje pozici státu. Poukazují na to, že souhlas s průzkumem ložisek na Cínovci prodloužilo firmě Geomet vlastněné EMH ministerstvo životního prostředí vedené Richardem Brabcem (ANO). Brabec namítá, že licenci neprojednával a že ji prodloužil v souladu se zákonem místně příslušný úředník.

ČSSD také tvrdí, že Babiš se tvrzeními kolem lithia snaží zakrýt vlastní kauzy. Policie ho začala v uplynulých dnech začala stíhat v případu dotace na stavbu farmy Čapí hnízdo. Ve čtvrtek slovenský ústavní soud zrušil verdikty nižších soudů, podle nichž ho komunistická Státní bezpečnost (StB) vedla ve svých svazcích neoprávněně. Babiš, jehož hnutí je podle průzkumů favoritem voleb, vědomou spolupráci s StB opakovaně popřel. Chce se soudit znovu.

Lithium se využívá například k výrobě baterií. V Česku jsou podle odhadů asi tři procenta světových zásob - většina na Cínovci a malé ložisko ve Slavkovském lese. Společnost Geomet plánuje hlubinnou těžbu, chce pro ni otevřít historický důl na cín.