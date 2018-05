Zleva ministr zahraničí v demisi Martin Stropnický a předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek 31. května 2018 v Praze na schůzi, na které měla Sněmovna řešit údajnou výrobu a testování jedu novičok v Česku. Poslanci se ale k debatě vůbec nedostali. Do elektronického hlasovacího zařízení se jich neregistroval dostatečný počet, Sněmovna nebyla schopna hlasovat.

Zleva ministr zahraničí v demisi Martin Stropnický a předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek 31. května 2018 v Praze na schůzi, na které měla Sněmovna řešit údajnou výrobu a testování jedu novičok v Česku. Poslanci se ale k debatě vůbec nedostali. Do elektronického hlasovacího zařízení se jich neregistroval dostatečný počet, Sněmovna nebyla schopna hlasovat. ČTK/Kamaryt Michal

Praha - Poslanci se ve středu nedostali k jednání o výrocích prezidenta Miloše Zemana o jedu novičok. Na mimořádné schůzi svolané na ráno se nepřihlásilo hlasovacími kartami dost přítomných poslanců, takže schůze nebyla usnášeníschopná. Na následující řádné schůzi se poté lidovcům nepodařilo zařadit tento bod do programu. Proti byli zákonodárci ANO, SPD, KSČM a ČSSD. Pravicová opozice postoj těchto stran kritizovala.

Do elektronického hlasovacího systému byly při mimořádné schůzi přihlášeny nejvýše čtyři desítky poslanců, jejich počet kolísal. Opticky však bylo v jednacím sále členů dolní komory více. Je pravděpodobné, že odpůrci debaty o novičoku nebyli do systému přihlášeni záměrně, aby se nemohla uskutečnit. K tomu, aby byla Sněmovna usnášeníschopná, musí být do systému přihlášeno nejméně 67 poslanců.

Podle poslance Víta Rakušana (STAN) přistoupila "koalice ANO, SPD a KSČM, podporovaná dnes sociálními demokraty" k obstrukcím, které nemají obdoby. Předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Jan Bartošek mluvil o bojkotu a o strachu těch poslanců, kteří se nepřihlásili, z prezidenta. Šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek označil postup nepřihlášených poslanců za hrůzu z pravdy.

Předseda KSČM Vojtěch Filip hájil postup komunistických poslanců, kteří se nepřihlásili, podle něj je obstrukce součástí politické práce. "Klub KSČM neměl zájem na tom, aby pod jiným názvem probíhala schůze, která má sloužit pouze k pomlouvání prezidenta republiky," řekl k zablokování schůze.

Lidovci se poté pokusili prosadit debatu o novičoku na řádnou schůzi Sněmovny, ale neuspěli. Diskusi o programu řádné schůze, která trvala zhruba hodinu a půl, ale využili řečníci s přednostním právem k přednášení svých postojů k případu. Posloužila tedy podobně, jako by se odehrávala debata o návrhu programu mimořádné schůze k novičoku, který by s největší pravděpodobností schválen nebyl a schůze by se vůbec neuskutečnila.

Debatu o jedu rozvířil Zeman, když prohlásil, že podle zprávy, kterou mu dodali vojenští zpravodajci, se novičok v Česku v malém množství vyráběl a testoval. Látkou typu novičok byl v březnu v Británii otráven dvojitý agent Sergej Skripal. Británie za viníka útoku označila Rusko, které následně uvedlo, že jed mohl pocházet i z Česka.

Zemanova slova o výrobě novičoku v České republice popřeli vládní činitelé i sněmovní a senátní výbory. Sněmovní komise pro kontrolu činnosti vojenského zpravodajství uvedla, že se uskutečnila pouze laboratorní mikrosyntéza pro výzkumné a ochranné účely, která není podle mezinárodní úmluvy považována za výrobu. Komise vyzvala Zemana, aby "zachovával utajovaný režim zpravodajských informací".