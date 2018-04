Praha - Poslanci se dnes odpoledne sejdou na dubnové schůzi Sněmovny. Měli by pokračovat v projednávání zmírnění zákona o střetu zájmů pro komunální politiky a vládní novelou, která zvýhodní přimíchávání odpadních tuků pro výrobu biopaliv. Na programu jsou i další předlohy ve druhém čtení, v němž je možné podávat pozměňovací návrhy.

V úvodu schůze složí poslanecký slib Roman Sklenák, který nahradí v dolní komoře bývalého premiéra Bohuslava Sobotku (oba ČSSD). Někdejší předseda klubu sociálních demokratů Sklenák se do poslaneckých lavic vrátí zhruba po půl roce, v němž působil jako tajemník této frakce.

Ve druhém čtení by se poslanci mohli zabývat také návrhem ODS na obnovu souhlasu majitele nemovitosti pro přihlášení nájemce k trvalému pobytu a vládní i poslaneckou úpravou náhrady po úrazu či nemoci lidem bez práce. Do závěrečného schvalování by Sněmovna mohla poslat také vládní návrh zákona, jenž by měl lépe ochránit spotřebitele při prodeji pojištění.