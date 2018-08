Praha - Sněmovní výbor pro bezpečnost a poslanecká stálá komise pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) dnes projednají návrh vlády na jmenování Radima Dragouna novým ředitelem inspekce. Kabinet nominoval nynějšího šéfa Okresního státního zastupitelství v Lounech Dragouna na základě doporučení výběrové komise.

Dragoun by měl nahradit Michala Murína, který na vedení GIBS počátkem května rezignoval po sporech s premiérem Andrejem Babišem (ANO). Podle inspekce Babiš na Murína opakovaně tlačil, aby ve vedení skončil. Na schůzkách Murínovi podle inspekce řekl, že pokud ředitelské místo opustí do konce února, obejde se to "bez skandálu". Babiš to popřel, ale následně začal Murína veřejně kritizovat a zahájil s ním kázeňské řízení.

GIBS vznikla 1. ledna 2012. Murín byl druhým ředitelem této bezpečnostní složky, ve funkci v prosinci 2015 vystřídal Ivana Bílka. Po jeho odchodu inspekci dočasně vede Lenka Haderková. GIBS prověřuje a stíhá příslušníky policie, celní správy a vězeňské služby, u občanských zaměstnanců se zajímá o trestné činy spáchané v souvislosti s výkonem pracovních úkolů. Stíhá také příslušníky inspekce.

Ředitele GIBS podle zákona o inspekci jmenuje a odvolává předseda vlády, kterému je šéf inspekce z výkonu své funkce odpovědný. Jmenovat ředitele může premiér na návrh vlády a po projednání v bezpečnostním výboru Sněmovny.