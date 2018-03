Praha - Téměř čtyři hodiny se dnes poslanci přeli kvůli personálním krokům vlády v demisi Andreje Babiše (ANO). Část opozice změny, které kabinet provedl, kritizovala, a vyzývala ministry ke zdrženlivosti. Babiš i další členové vlády výtky odmítl. Mimořádná schůze, jejíž svolání k tématu podnítila šestice poslaneckých klubů, se ale nakonec neuskutečnila. Návrh programu Sněmovna neschválila, nepodpořili jej členové dolní komory za ANO, SPD Tomia Okamury a KSČM.

Poslanci, které nemají přednostní právo k vystoupení na plénu, se tak do diskuse nezapojili. Sněmovna ani nemohla hlasovat o návrzích usnesení, jak je představila ODS. Obsahovaly zejména výzvu kabinetu bez důvěry, aby se zdržel nevynucených personálních změn zejména v bezpečnostních a zpravodajských službách.

Babiš hned v úvodu debaty zdůraznil, že jeho vláda žádné zásadní a nevratné kroky nedělá, nic neprivatizuje a neprovádí ani žádné politické čistky na úřadech. "My jenom měníme hospodyně, které špatně řídily ty domácnosti a špatně uklízely," řekl. Premiér také poukázal na to, že kabinet je legitimní a ústava jen v pravomocích nijak neomezuje. "Nechceme vládnout v demisi, když získáme důvěru, budeme pracovat úplně stejně," dodal.

Naopak předseda ODS Petr Fiala za iniciátory schůze trval na tom, že vláda bez sněmovní důvěry zásadní personální změny provádět nemá. "Protože za takovýchto podmínek má v tomto období legitimitu k jedné jediné podstatné věci, a to je svítit a topit," prohlásil. Fiala také připomněl Babišovo trestní stíhání v kauze Čapí hnízdo a podotkl, že kabinet žije s tichou podporou KSČM a SPD. "Zatím je fungování této jednobarevné menšinové vlády s tichou podporou komunistů de facto jakýmsi podvodem na občanech a tato vláda musí být ve všech podstatných věcech zdrženlivá," dodal.

Následně už se u řečnického pultíku střídali zejména kritici z opozičních řad s ministry Babišovy jednobarevné menšinové vlády. "Vláda bez důvěry odvolává někoho pro ztrátu důvěry. Vždyť je to protimluv," uvedl například předseda klubu STAN Jan Farský. Podle šéfa lidovců Pavla Bělobrádka by měl kabinet dodržovat i nepsané zvyklosti podobné těm, že se "nesmrká do rukávu a nechodí na záchod na veřejných místech". Bělobrádek nynější vládě vytkl, že systemizaci využívá k tomu, aby vyhodila lidi pro osobní spory nebo pro jejich kontakt s nějakou politickou stranou.

Předseda poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek uvedl, že premiér pravicové opozici vyčetl její kritiku personálních opatření v podstatě slovy: "Proč nám vyčítáte naše exkrementy, když už bylo nakaděno před námi".

Ministři personální změny na ministerstvech zdůvodňovali vesměs snahou o zefektivnění jejich činnosti. "Pobírám plat a mám za ten plat sedět ve své kanceláři a mávat na své příspěvkové organizace? A mám mávat na své podřízené, dělejte si vlastně, co chcete?," tázal se ministr kultury Ilja Šmíd.

Části opozice se nelíbí zejména odvolávání náměstků ve státní službě, generálního ředitele České pošty Martina Elkána, šéfa agentury CzechInvest Karla Kučery nebo ředitelů dvou fakultních nemocnic. Kritizuje i údajný Babišův tlak na rezignaci ředitele Generální inspekce bezpečnostních sborů Michala Murína.

Babiš také obvinil opozici, že posiluje rozdělení společnosti, které podle něj vzniklo po první volbě Miloše Zemana prezidentem. Zpochybnil i oprávněnost demonstrací kvůli tomu, že figuruje v seznamech komunistické tajné policie StB jako agent. "Už si to konečně zapište, nebyl jsem agent, nebyl. Tak už přestaňte mě urážet a lhát. Vy tady štvete proti mně," uvedl Babiš.