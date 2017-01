Praha - Sněmovna dnes schválila vládní daňový balík, který především zvyšuje daňové slevy na druhé, třetí a další dítě. Poslanci v něm zamítli návrhy úlev v elektronické evidenci tržeb, které vznesl ministr financí Andrej Babiš (ANO) a vládní KDU-ČSL. Zamítli i opoziční návrhy na zrušení zákona o evidenci tržeb. Neprošly ani návrhy pravice na snížení sazeb daně z přidané hodnoty nebo na zrušení solidární přirážky daně z příjmů.

Schválená změna zákona zvyšuje slevu na dani na druhé dítě o 2400 Kč na 19.404 Kč ročně, na třetí a další dítě o 3600 Kč na 24.204 Kč ročně. U jednoho dítěte zůstává sleva 13.404 Kč ročně.

Daňový balík musí ještě projednat Senát a podepsat prezident. V účinnost má vstoupit k 1. dubnu. Vyšší slevy na děti bude možné uplatnit zpětně od počátku roku. Pro schválení hlasovalo 128 poslanců, kromě vládní koalice pro něj zvedli ruku poslanci z klubu Úsvitu a komunisté. Poslanci TOP 09 a ODS hlasovali proti. Podle hlasovací sjetiny podpořili zákon i Věra Kovářová a Petr Gazdík z klubu TOP 09 a Starostů, později ale uvedli, že hlasovali proti předloze.

Babiš neuspěl s návrhem, aby pod evidenci tržeb nespadaly nákupy v e-shopech v těch případech, kdy zákazník platí kartou přes internet a transakce se odehraje bez osobní účasti. Z evidence chtěl vyloučit i živnostníky s paušální daní.

Se svými návrhy změn v EET neuspěli ani vládní lidovci. Šlo například o výjimku pro podnikatele s ročními příjmy do 414.000 korun a podnikatele, kteří mají podnikání jako vedlejší činnost a měsíčně nevykážou zisk vyšší než 5401 korun. Lidovci kromě toho navrhovali vyjmout z působnosti zákona o EET prodejce na farmářských trzích, kteří prodávají nejméně tři čtvrtiny své produkce. Sněmovní většina zamítla i návrhy pravice na zrušení zákona o evidenci tržeb.

Poslanci naopak schválili návrh rozpočtového výboru na snížení limitu pro výdajové paušály živnostníků z nynějších dvou milionů na jeden milion korun. Výdajové paušály slouží živnostníkům při výpočtu základu daně. Místo toho, aby dokládali jednotlivé výdaje během roku, uplatní je paušální částkou, kterou zákon stanoví procentem, a to podle jednotlivých druhů podnikání. Paušály se dají ale využít jen u příjmů do dvou milionů korun, výbor nyní doporučil snížit tento limit na jeden milion. Procentní sazby paušálů se nemění.

Sněmovna současně s tím schválila, aby živnostníci, kteří tyto paušály využívají, směli opět uplatňovat daňové slevy na manželku a děti.

Poslanci také schválili rozšíření možnosti pro živnostníky, aby jim daň z příjmů stanovil finanční úřad paušální částkou. Nově se může vztahovat i na živnostníky se zaměstnanci nebo na ty, co podnikají při zaměstnání. Podle dřívějších vyjádření ministerstva financí využívalo paušální daň v tuzemsku nejvýše 50 živnostníků. Podle Babiše má tak změna zákona tento nástroj zatraktivnit.

Poslanci přijali také návrh Jaroslava Zavadila (ČSSD), který zachovává některé výhody spoření ve třetím důchodovém pilíři. Vládní návrh chtěl postihnout výplatu částečného odbytného pro klienty, kteří si po dovršení věku 18 let tyto naspořené peníze z části vyberou. Poslanci dnes rozhodli o zachování těchto výhod, Babiš to podpořil.

Neprošly návrhy opozičních stran ODS a TOP 09 na zrušení sedmiprocentní solidární daňové přirážky, kterou platí lidé s příjmy zhruba nad 100.000 korun měsíčně. Sněmovna zamítla i návrhy pravice na zavedení pouze dvou sazeb DPH místo nynějších tří. Stejně tak dopadly i pravicové návrhy na snížení sazeb daně na 19 a deset procent nebo na 20 a deset procent.

Lidovci budou podle Jurečky změny v EET prosazovat i nadále

Ministra zemědělství Mariana Jurečku (KDU-ČSL) mrzí to, že ve Sněmovně dnes neuspěly změny v elektronické evidenci tržeb (EET), které lidovci navrhovali. Strana je bude prosazovat dál v tomto, nebo příštím volebním období, řekl dnes ministr novinářům. Podle ministra financí Andreje Babiše (ANO) však už do voleb není čas na vypracování novely zákona o EET. Předseda Sněmovny Jan Hamáček (ČSSD) věří tomu, že koaliční strany už před volbami do EET zasahovat nebudou.

Jurečku mrzí to, že se lidovcům nepodařilo přesvědčit koaliční partnery, aby podpořili například výjimku z EET pro podnikatele s ročními příjmy do 414.000 korun. "Minimálně ten měl jasné racio. Pro hlasovali i poslanci z jiných klubů, i opozičních," řekl.

Lidovci podle Jurečky budou možná ještě před podzimními volbami do Sněmovny znovu navrhovat změny. "Aby EET byla skutečně racionální," řekl. Smysl podle něj nemá evidence tam, kde se kvůli slevě na poplatníka a využití paušálů žádná daň nevybere. "A pouze to tam implementujeme a toho člověka podnikatele to zatěžuje," uvedl.

Babiš vyjádřil lítost nad tím, že se nepodařilo schválit jím navrhovanou výjimku z EET pro živnostníky, kteří platí paušální daň. Novelu zákona o EET, která by tuto úpravu zavedla, ale podle něj už nepůjde vypracovat a včas schválit. "My už to nemůžeme stihnout, do voleb je devět měsíců," řekl. Příslušné změny ale podle něj budou součástí volebního programu hnutí ANO.

Sociální demokraté podle Hamáčka žádné úpravy EET nechtějí. "Doufám, že platí dohoda z jednání v rámci koalice a že nebudeme nějakým způsobem měnit elektronickou evidenci tržeb. Není to fér a vůči podnikatelům by to znamenalo další znejistění," řekl novinářům.

Celkově je podle Jurečky výsledek hlasování o balíku dobrým kompromisem. "Rodiny mají za tři roky navíc o 5,5 miliardy korun na to, aby mohly investovat do výchovy svých dětí, s tím jsem spokojen, je to jedna z priorit KDU-ČSL," řekl k zvýšení daňové slevy na druhé, třetí a další dítě.

Pochvalně se o balíčku vyjádřil i Babiš. "Je důležité, že už potřetí naše koaliční vláda prosadila slevu pro pracující rodiče pro druhé a třetí dítě. Jsou různé návrhy pro zvyšování přídavku na děti, to my samozřejmě podporujeme, ale měla by tam být ta vazba, aby ti rodiče pracovali. Někteří se živí bohužel tím, že mají děti a berou jenom dávky," řekl.

Jurečka kritizoval pravicovou opozici za její návrhy na snížení DPH. "V uvozovkách zodpovědná opozice nebyla schopna říct, když navrhovala výpadky, které by znamenaly 55 miliard, kde ty peníze vezmeme, nebo kde naopak budou chybět," uvedl. Koalice podle něj DPH snižuje. "Například na léky, dětskou výživu, pokrmy v restauracích, nicméně taky chceme mít rozpočet, který umožňuje investice," řekl.