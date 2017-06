Praha - Poslanci rozhodnou o podobě novely stavebního zákona, jejímž cílem je zjednodušit a zrychlit povolovací řízení, a učitelského kariérního řádu. Obě předlohy jim s úpravami vrátil Senát. Sněmovna bude hlasovat také o zpřísnění podmínek pobytu a zaměstnávání cizinců v Česku, které horní komora odmítla jako protiústavní.

Ve sněmovním finále budou poslanci schvalovat například ústavní novelu o držení zbraní, růstu plateb do zdravotnictví za takzvané státní pojištěnce a snížení hranice pro doplatky za léky u dětí a seniorů. Budou také hlasovat o částečném zmírnění zákona o povinném zveřejňování smluv na internetu. Některé státní firmy by podle novely nemusely do registru část smluv vkládat, aby jim nehrozily kvůli možnému vyzrazení různých obchodních dat ekonomické ztráty.

Schůze dolní komory začne v úterý odpoledne, měla by trvat dva týdny. S týdenní přestávkou na jednání výborů skončí podle návrhu programu 14. července.

Stavební novela umožní mimo jiné sloučit územní řízení, stavební řízení i posuzování vlivu na životní prostředí. Předloha vyvolala nesouhlas ekologických aktivistů, podle nich omezuje právo veřejnosti zúčastnit se povolovacích procesů. Senát tyto body nechal beze změn, navrhuje ale úpravy například přezkumu nezákonného jednání v moci úřední nebo pořizování územních plánů.

Kariérní řád učitelů chce nový ministr školství Stanislav Štech prosadit v souladu se stanoviskem předchůdkyně Kateřiny Valachové (ČSSD) ve sněmovním znění. Senátoři v novele navrhli vyšší příplatky třídním a některým dalším učitelům a zrušení některých specializovaných činností.

Zbraňová ústavní novela by dala majitelům legálně držených zbraní možnost zasáhnout v případě potřeby k zajištění bezpečnosti Česka. Je i reakcí na evropskou směrnici o omezení zbraní, byť ji podle mnohých poslanců nezvrátí. Ačkoli budou ke schválení předlohy nutné hlasy nejméně tří pětin všech poslanců, šanci na přijetí by v dolní komoře mít mohla.

V návrhu programu je například také schvalování návrhu nového památkového zákona, k němuž se sešly desítky poslaneckých úprav. Členové dolní komory by se měli zabývat rovněž pařížskou klimatickou dohodou a dvěma smlouvami mezi Evropskou unií a Kanadou. Koalice k nim nevylučuje svolání mimořádné schůze, pokud se je nepodaří projednat.

Do závěrečného kola by poslanci měli postoupit například pravidla pro soukromé bezpečnostní agentury, zavedení ošetřovatelského volna, růst státních příspěvků na platy zdravotně postižených lidí a sporné rozšíření pravomocí Vojenského zpravodajství o zajišťování kybernetické obrany. Návrh programu ale neobsahuje pevné zařazení druhého čtení například kontroverzní novely zákoníku práce nebo rozšíření pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu.

Koalice se shodla asi na 35 předlohách, jež by ještě chtěla do říjnových voleb prosadit. Opozice předpokládá, že nynější schůze bezkonfliktní nebude. Návrh programu čítá zhruba 190 bodů. Ve srovnání s minulou schůzí je jich přibližně o 170 méně. Do programu organizační výbor nezařadil mnoho předloh v úvodním kole, které by v tomto volebním období už neměly šanci na přijetí. Navíc se nepředpokládá, že poslanci všechny navržené bodu stihnout projednat.

Dvoutýdenní schůze by měla být předposlední řádná před sněmovními volbami. Naposledy by se poslanci měli sejít v tomto volebním období na řádné schůzi v září.