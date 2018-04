Praha - Sněmovna dnes odložila úvodní kolo debaty o poslaneckém návrhu na zmírnění protikuřáckého zákona na příští pátek. Na řadu mohl podle programu schůze přijít už dnes.

Pevné zařazení předlohy na příští pátek prosadil při projednávání změn programu schůze klub ANO. Jeho předseda Jaroslav Faltýnek návrh zdůvodnil tím, že Ústavní soud ve středu vyhlásí, jak rozhodl o podnětu skupiny senátorů na zrušení několika pasáží protikuřáckého zákona.

Senátoři tvrdí, že veřejná moc v liberálním státě nemá vnucovat lidem životní styl, který momentální držitel moci považuje za správný. Kromě samotného zákazu kouření v restauracích, který platí od konce loňského května, senátoři ostře kritizovali také například zákaz prodávat tabákové výrobky a alkoholické nápoje na akcích určených převážně dětem. Argumentují také proti zákazu prodeje alkoholu z automatů nebo proti ustanovení, které přenáší na hospodské odpovědnost za škodu způsobenou podnapilými lidmi.

Aktuální návrh na zmírnění protikuřáckého zákona by provozovatelům umožnil zřizování kuřáren v restauracích, divadlech, kinech a dalších kulturních zařízeních i na sportovištích včetně hal. Menší hospody nebo bary, v nichž se nepodává jídlo, by mohly být kuřácké.

Novela, za níž stojí Marek Benda z ODS, se týká i samotných hostinských. Zrušila by jejich odpovědnost za to, že podají alkohol dospělé osobě, u níž panuje podezření, že pak bude vykonávat činnost, kterou by mohla někoho ohrozit nebo poškodit majetek.