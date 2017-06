Praha - Poslanci by dnes měli pokračovat v projednávání novely, podle níž by Česká národní banka dostala zákonnou pravomoc určovat parametry úvěrů na bydlení. Ve druhém čtení je například také předloha, jež by měla zjednodušit systém kontrol ve veřejné správě a senátní návrh zákona o vztazích obou parlamentních komor.

U úvěrů na bydlení nyní vydává centrální banka jejich parametry formou doporučení, které ale není vymahatelné. Novela také ruší omezení pro operace mezi Českou národní bankou a dalšími bankami a doplňuje možnost vydávat vedle pamětních mincí pamětní bankovky.

Do závěrečného schvalování by měla Sněmovna propustit rovněž novelu zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní. Předloha by měla omezit daňové úniky na mezinárodní úrovni. Velké nadnárodní firmy budou muset informovat o situaci v jednotlivých zemích, kde působí. Jejich zprávy budou muset obsahovat informace nutné pro posouzení, zda správně rozdělily základ daně mezi jednotlivé státy.

Takzvaný stykový zákon má upravit zejména postup při parlamentním projednávání ústavních zákonů. Norma počítá s tím, že by si Sněmovna a Senát mohly vzájemně upravovat změny ústavních a volebních zákonů tak dlouho, dokud by nedosáhly shody na jejich podobě.