Praha - Sněmovna by dnes mohla projednávat v úvodním kole návrhy na zavedení zálohovaného nebo náhradního výživného, jak žádají ČSSD a KSČM. Ve druhém čtení by se poslanci měli po odkladu dostat k novele ke zrychlení výstavby významných dopravních projektů. Na programu jsou také první čtení dvou senátních návrhů. Poslanci by navíc mohli pokračovat v debatě o zrušení karenční doby.

Senát požaduje vyškrtnutí terapeuta a specialisty tradiční čínské medicíny ze zákona o nelékařských povoláních. Chce také zrušení úplné přestupkové imunity ústavních soudců. Předlohy o zálohovaném a o náhradním výživném předpokládají, že alimenty na děti by za neplatiče hradil při splnění určitých podmínek stát. Následně by částky po dlužnících vymáhal.

Poslanecká novela o dopravní infrastruktuře by po úpravách podpořených hospodářským výborem zavedla u konkrétně vyjmenovaných významných dopravních staveb institut mezitímního rozhodnutí. Investoři by mohli výstavbu zahájit nezávisle na sporu o výši náhrady za nemovitost, kterou potřebují vykoupit.