Praha - Poslanci dnes projednají zvýhodnění přimíchávání biopaliv z použitých tuků do pohonných hmot a změnu pravidel pro výpočet náhrady za ztrátu výdělku v zákoníku práce. Odpoledne Sněmovna opětovně posoudí předlohu, podle níž by například banky a spořitelní a úvěrová družstva musely poskytovat správcům daně údaje podle zákona proti praní špinavých peněz pro mezinárodní i tuzemskou správu daní. Zamítl ji Senát.

V úvodním kole by měli poslanci pokračovat v projednávání poslaneckého návrhu na zmírnění takzvaného protikuřáckého zákona. Předpokládá zejména to, že provozovatelé restauračních zařízení, v nichž se nepodává jídlo, by mohli zřizovat oddělené kuřárny. V prvním čtení je na programu také vládní návrh změn ve služebním zákonu.

Novela o ochraně ovzduší by vedle vládního návrhu o biopalivech mohla podle poslaneckých návrhů prodloužit lhůtu pro revize domácích kotlů a umožnit obcím zakázat vyhláškou spalování určitých paliv. Novela zákoníku práce by některým nezaměstnaným lidem po pracovním úrazu nebo s nemocí z povolání zajistila to, že jim nebude klesat s růstem minimální mzdy náhrada výdělku.

Do závěrečného schvalování by Sněmovna mohla poslat poslaneckou novelu o zrychlení výstavby dopravní infrastruktury. Po úpravách podpořených hospodářským výborem by u konkrétně vyjmenovaných významných dopravních staveb umožnila zahájit výstavbu nezávisle na sporu o výši náhrady za nemovitost, kterou je nutné vykoupit.