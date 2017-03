Praha - Poslanci by dnes mohli posunout do finále předlohu, která zjednoduší vydávání řidičských průkazů. Měli by se také vrátit k projednávání Pařížské dohody o ochraně klimatu a diskutovat o vysokorychlostních tratích. Na programu jsou ale zejména pravidelné interpelace na členy vlády.

Novela opoziční klubu TOP 09 a Starostů předpokládá, že lidé si budou moci podat žádost o vydání řidičského průkazu nebo o jeho výměnu na libovolném úřadu obce s rozšířenou působností, nejen v místě trvalého bydliště jako nyní. Žadatelé časem také nebudou muset přikládat k žádosti papírovou fotografii.

K debatě o ratifikaci pařížské klimatické dohody, která je namířena proti globálnímu oteplování, se poslanci vrátí už počtvrté. V minulosti její úvodní kolo třikrát nedokončili. Kritici dokumentu se obávají dopadů na průmysl, dopravu, zemědělství i každodenní život obyvatel.