Praha - Poslanci dnes schválili nová pravidla pro národní parky v Krkonoších, Českém Švýcarsku, Podyjí a na Šumavě bez senátních úprav, které měly mimo jiné zvýšit pravomoci obcí. Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) to uvítal, podle něj nový zákon bude znamenat stabilitu pro národní parky. Ředitelé národních parků novelu uvítali, naopak Svaz obcí Národního parku Šumava výsledek hlasování kritizuje. Prezident Miloš Zeman oznámil, že bude zákon vetovat, Brabec je ale přesvědčen o tom, že Sněmovna přehlasuje i veto.

Poslanci odmítli senátní návrhy, které by podle kritiků mohly vést až ke konci národních parků jako nejcennějších chráněných území. Degradovaly by je podle nich na výrazně nižší úroveň a otevřely by cestu developerským projektům v národních parcích.

Stoupenci senátního znění zákona mluvili hlavně o Šumavě. Bez senátních úprav podle nich novela zasáhne tamní obyvatele, udělá z nich lidi nižší kategorie, případně je dokonce donutí odstěhovat se.

Ředitel Národního parku Šumava Pavel Hubený výsledek hlasování uvítal. "Tahle novela by měla přinést velké zklidnění v rozčeřené atmosféře toho, kam mají národní parky směřovat, kdy část obcí byla pro přírodu a část spíš pro obecní národní park," řekl.

Schválení sněmovní verze zákona uvítal i mluvčí Krkonošského národního parku Radek Drahný. "Opačná situace by nadneseně řečeno znamenala konec národních parků v České republice," řekl.

Naopak šéf svazu šumavských obcí Antonín Schubert výsledek hlasování kritizuje. "Novela je velmi špatnou zprávou pro turistickou veřejnost i velmi špatná zpráva pro obce. Lživým argumentem byly neexistující developerské projekty, neexistující developeři a neexistující výstavba cest," řekl. Novela podle něj otevírá Šumavu pro vyvolené a uzavírá rozsáhlé oblasti pro úpravu běžkařských tratí.

Ke kritice se připojil i jihočeský hejtman Jiří Zimola (ČSSD). Podle něj poslanci podlehli enormnímu tlaku zastánců divočiny a výhrůžkám nezvolení v příštích volbách. Nesouhlas s poslanci vyjádřili také zastupitelé Plzeňského kraje, kteří už dříve podpořili senátní návrh zákona. Krajská radní pro životní prostředí Radka Trylčová (ODS) míní, že nyní bude záležet i na složení Rady národního parku a jak silné slovo v ní budou mít šumavské obce.

Zeman, který minulý týden ve Sněmovně podpořil senátní verzi novely, dnes při návštěvě Karlovarského kraje oznámil, že bude zákon o národních parcích vetovat. Pro ústavní stížnost v případě přehlasování svého veta Sněmovnou Zeman nevidí důvod. Jak ale dodal, bude o této možnosti ještě přemýšlet.

Brabec věří tomu, že poslanci prezidentovo veto přehlasují. "Radost mi to nedělá, ale věřím, že to zvládneme ještě jednou," řekl o očekávaném vrácení zákona do Sněmovny.

Pro přehlasování veta by bylo třeba stejně jako pro přehlasování senátní verze zákona 101 poslanců. Dnes normu podpořilo 117 ze 164 hlasujících poslanců. Za návrh se postavili zákonodárci z vládních ANO a KDU-ČSL a z opozičních TOP 09, Úsvitu a Svobody a přímé demokracie Tomia Okamury (SPD). Normu podpořila i většina sociálních demokratů a sedm komunistů. Výhradně proti hlasovali jen poslanci ODS.