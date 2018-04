Praha - Poslanci by se dnes mohli začít zabývat návrhem na zmírnění protikuřáckého zákona. Před tím ale budou schvalovat vládní novelu o podnikání v cestovním ruchu. V úvodním kole by se měli následně zabývat mimo jiné návrhem TOP 09 na změny výpočtu mateřského příspěvku.

Předloha o cestovním ruchu předpokládá vznik garančního fondu, který by sloužil k lepšímu zajištění ochrany klientů cestovních kanceláří v případech úpadku. Cestovní kanceláře by do něho odváděly část ročních tržeb.

Návrh na zmírnění protikuřáckého zákona by provozovatelům umožnil zřizování kuřáren v restauracích, divadlech, kinech a dalších kulturních zařízeních i na sportovištích včetně hal. Menší hospody nebo bary, v nichž se nepodává jídlo, by mohly být kuřácké.

Novela, za níž stojí Marek Benda z ODS, se týká i samotných hostinských. Zrušila by jejich odpovědnost za to, že podají alkohol dospělé osobě, u níž panuje podezření, že pak bude vykonávat činnost, kterou by mohla někoho ohrozit nebo poškodit majetek.