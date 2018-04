Praha - Poslanci by se dnes měli začít zabývat návrhem na zmírnění protikuřáckého zákona. Před tím ale budou schvalovat zmírnění zákona o střetu zájmů pro některé obecní politiky. Část údajů jejich majetkových přiznání by neměla být veřejná. Potom je na programu úvodní kolo debaty o senátních změnách v příspěvcích na mobilitu.

Návrh na zmírnění protikuřáckého zákona by provozovatelům umožnil zřizování kuřáren v restauracích, divadlech, kinech a dalších kulturních zařízeních i na sportovištích včetně hal. Menší hospody nebo bary, v nichž se nepodává jídlo, by mohly být kuřácké.

Novela, za níž stojí Marek Benda z ODS, se týká i samotných hostinských. Zrušila by jejich odpovědnost za to, že podají alkohol dospělé osobě, u níž panuje podezření, že pak bude vykonávat činnost, kterou by mohla někoho ohrozit nebo poškodit majetek.

Na programu je také návrh ČSSD na opětovné proplácení prvních tří dnů nemoci. Není ale jasné, zda se k němu Sněmovna dnes dostane.