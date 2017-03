Praha - Poslanci by dnes mohli schvalovat zákonná pravidla pro zahraniční službu. V opakovaném druhém čtení by měli projednat novelu, která umožní plošné zavedení občanských průkazů s elektronickým čipem. V úvodním kole by se měla Sněmovna zabývat například zpřísněním pravidel pro soudní tlumočníky a znalce.

Předloha o zahraniční službě by měla zakotvit a upřesnit pravomoci konzulárních úřadů, zlepšit podmínky práce diplomatů a zjednodušit jejich střídání. Umožní taky vysílat na místa velvyslanců lidi, kteří nejsou v pracovním poměru k ministerstvu zahraničí.

Návrh zákona o tlumočnících a překladatelích stanoví například kritéria pro vznik oprávnění, zvýší ale také odměny. Každý tlumočník a překladatel bude muset složit jednotnou zkoušku zaměřenou na právní aspekty této činnosti. Předloha o znalcích zavede pro nové uchazeče vstupní odborné zkoušky a umožní přezkoumávat posudky nynějších znalců. Rovněž tento návrh zvyšuje odměny. Zpřísní požadavky na znalecké ústavy.

Novela o občanských průkazech se vrátila do druhého čtení po kritice, že stát vynaloží stamiliony korun za zastaralou technologii.