Praha - Poslanci by dnes měli schvalovat misi českých vojáků do Pobaltí. Čeká je také debata o smlouvách mezi Evropskou unií a Kanadou a o pařížské klimatické dohodě. Schůze Sněmovny pokračuje odpoledne.

Do Pobaltí chce vláda vyslat příští rok až 290 českých vojáků. Měli by tam působit kvůli ruské hrozbě v rámci aliančních mnohonárodních bojových uskupení. Do Litvy by měla zamířit mechanizovaná rota s pandury, do Lotyška minometná četa.

Pařížská klimatická dohoda budí mezi poslanci spory. Ani po čtyřech dosavadních pokusech ji nepropustili k projednání výborům. Předmětem debat je mimo jiné závaznost a důsledky dohody, která signatáře zavazuje ke snižování emisí skleníkových plynů.

Kontroverze vzbuzuje také ratifikace dvou smluv mezi Evropskou unií a Kanadou, Smlouvu o strategickém partnerství by dolní komora měla schválit. Související hospodářskou a obchodní dohodu (CETA), která by měla od příštího roku začít odstraňovat většinu cel a poplatků mezi unií a Kanadou, Sněmovna zatím jen rozjednala.