Praha - Poslanci by dnes měli obsadit členy stálé sněmovní komise a delegace do meziparlamentních organizací. V úvodním kole je v návrhu programu schůze vládní novela o cestovním ruchu, jež by měla sjednotit pravidla pro zájezdy na unijním vnitřním trhu a zvýšit ochranu spotřebitelů.

Sněmovna obsadí členy 11 komisí, volba předsedů se uskuteční později. Diskuse už vzbudila předpokládaná nominace Zdeňka Ondráčka (KSČM) do čela komise pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů. Kritici poukazují na to, že v roce 1989 zasahoval jako policista proti demonstracím kritiků tehdejšího režimu. Komunisté ale na Ondráčkovi trvají.

Hlavním bodem schůze dolní komory, která začne odpoledne, však bude další projednávání návrhu státního rozpočtu na příští rok. Druhé čtení, při němž budou moci poslanci navrhovat přesuny peněz, se uskuteční v pátek. Závěrečné schvalování rozpočtu je plánováno na úterý příštího týdne.