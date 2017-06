Praha - Poslanci dnes projednají ústavní novelu o držení zbraní a částečné zmírnění zákona o povinném zveřejňování smluv na internetu. Hlasovat by mohli také o růstu plateb do zdravotnictví za takzvané státní pojištěnce a o snížení hranice pro doplatky za léky u dětí a seniorů.

Ústavní novela týkající se držení zbraní by dala majitelům legálně držených zbraní možnost zasáhnout v případě potřeby k zajištění bezpečnosti Česka. Je i reakcí na evropskou směrnici o omezení zbraní, byť ji podle mnohých poslanců nezvrátí. Ačkoli budou ke schválení předlohy nutné hlasy nejméně tří pětin všech poslanců, šanci na přijetí by v dolní komoře mít mohla.

Poslaneckou novelu o registru smluv by měli poslanci schvalovat zrychleně už v prvním čtení. Některé státní firmy by podle ní nemusely do registru vkládat část smluv, aby jim nehrozily kvůli možnému vyzrazení různých obchodních dat ekonomické ztráty. Návrh reaguje na dřívější novelu lidoveckých poslanců, kteří chtěli z povinnosti vyčlenit Budvar, ovšem kterou Sněmovna značně rozšířila.

Do závěrečného kola by poslanci mohli postoupit například zavedení ošetřovatelského volna, růst státních příspěvků na platy zdravotně postižených lidí a sporné rozšíření pravomocí Vojenského zpravodajství o zajišťování kybernetické obrany.