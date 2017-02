Praha - Poslanci dnes budou schvalovat zavedení otcovské dovolené. Do závěrečného kola by měli posunout změny ve vzdělávání zdravotních sester. V úvodním kole by mohli členové dolní komory debatovat o sporném rozšíření oprávnění České obchodní inspekce a zvyšování plateb do zdravotnictví za takzvané státní pojištěnce, tedy například důchodce, děti a nezaměstnané.

Otcovská dovolená spočívá v možnosti čerpat týdenní placené volno po narození dítěte. Poslanci ale budou hlasovat i o návrhu opozičních ODS a TOP 09 na její vypuštění z novely, jež také předpokládá vyšší nemocenskou pro dobrovolné záchranáře a rozšíření nároku na sirotčí důchod. Pravice na rozdíl od vlády tvrdí, že rodinné vazby ani rovnost mužů a žen otcovská dovolená nezlepší.

Zdravotní sestry by podle novely nepotřebovaly vysokoškolské vzdělání, stačila by jim střední zdravotnická škola a rok vyšší odborné školy. Rozšíření pravomocí České obchodní inspekce vyvolalo debatu už na minulé schůzi, poslanci ji nedokončili. Nevoli vzbudila snaha vlády, aby inspektoři mohli používat při některých kontrolách skrytou identitu.