Praha - Poslanci by dnes měli schvalovat návrh nového památkového zákona, od něhož si ministerstvo kultury slibuje zlepšení a zprůhlednění péče o památkový fond. Hlasovat by měli také o zavedení kariérního řádu učitelů. Předlohu vrátila Sněmovně s úpravami horní komora.

Senátoři v novele navrhli vyšší příplatky třídním a některým dalším učitelům a zrušení některých specializovaných činností. Ačkoli premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) uvedl, že chce kariérní řád prosadit, ve vládním hnutí ANO ztrácí podporu a závazné hlasování nebudou mít ani poslanci KDU-ČSL. Osud normy je tedy nejistý.

K památkovému zákonu se sešly desítky pozměňovacích návrhů, bude čelit i návrhu na zamítnutí. Garanční kulturní výbor sice zamítnutí zákona plénu nedoporučil, zároveň ale nedal stanovisko, zda by ho měli poslanci schválit, nebo ne. Hned ráno má Sněmovna schvalovat novelu, která by obnovila příspěvek motoristů České kanceláři pojistitelů za nepojištěná auta.

Poslanci by měli schvalovat také misi českých vojáků do Pobaltí. Hlasování v úterý odložili kvůli obavám, zda získá dostatečnou podporu. Do Litvy a Lotyšska chce vláda vyslat příští rok až 290 českých vojáků. Měli by tam působit kvůli ruské hrozbě v rámci aliančních mnohonárodních bojových uskupení.

Na odpoledním programu jsou vedle kariérního řádu také senátní novely, které by změnily financování akutní péče o ohrožené děti a posílily práva platících majitelů bytů vůči neplatičům příspěvků na správu domů. Senátoři navrhli, aby poslanci schválili obě předlohy zrychleně už v úvodním kole.