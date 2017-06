Praha - Poslanci dnes projednají růst plateb do zdravotnictví za takzvané státní pojištěnce a snížení roční hranice pro doplatky za léky u dětí a seniorů. V závěrečném kole projednávání jsou také zmírnění podmínek pro poskytování dotací na zvláštní pomůcky zdravotně postiženým lidem, veterinární novela a návrh zákona o vztazích obou parlamentních komor.

Stát by měl dávat v letech 2019 a 2020 do systému zdravotního pojištění za děti, důchodce, nezaměstnané nebo vězně asi 3,5 miliardy korun ročně navíc. V roce 2019 by měl měsíční příspěvek představovat 1018 korun, o rok později 1067 korun. Letos činí 920 korun.

Roční limit doplatků za léky pro děti do 18 a seniory od 65 let by se měl snížit z 2500 na 1000 korun, u důchodců nad 70 let na 500 korun. Při překročení limitu vracejí zdravotní pojišťovny pacientům peníze, které za léky zaplatili navíc.

Sněmovna by mohla v rámci vládní předlohy upravit i hrazené očkování seniorů proti pneumokokům a dětí proti papilomavirům. Mezi státní pojištěnce poslanci zřejmě zahrnou i lidi s nařízenou ústavní léčbou a mohli by také rozšířit pravomoci praktických lékařů při předepisování léků.

V rámci zmírnění podmínek pro příspěvky na pomůcky handicapovaným by měla vzrůst i dotace na mobilitu. Veterinární novela předpokládá zpřísnění podmínek pro chov psů. Poslanci zřejmě zavedou i jejich povinné čipování. Předloha o vztazích parlamentních komor zavede zavede zejména jiný způsob projednávání ústavních a volebních zákonů.