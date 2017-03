Praha - Poslanci budou dnes pokračovat v opětovném rozhodování o sporných nových pravidlech pro národní parky, které nedokončili minulý týden. Do závěrečného kola by Sněmovna měla poslat předlohy například o možném rychlejším čerpání rodičovského příspěvku a o ohraničení věku odchodu do důchodu. Do této novely chtějí sociální demokraté prosadit vyšší růst penzí.

Pravidla pro národní parky poslancům vrátil s úpravami Senát. V novele o ochraně přírody chce změnit pasáž o účelu národních parků, zvýšit práva tamních obcí a zrušit patnáctileté moratorium na rozdělování parků do jednotlivých zón podle stupně ochrany.

Kritici tvrdí, že úpravy by mohly vést až ke konci národních parků jako nejcennějších chráněných území. Odpůrci sněmovního znění se naopak obávají dopadů normy zejména na šumavské obce, hrozilo by podle nich v nejzazším případě i jejich vylidnění.

Ve druhém čtení by měli poslanci projednat také třeba spornou novelu zákoníku práce. Vyvolala pozornost hlavně kvůli navrhovaným pravidlům pro práci z domova.