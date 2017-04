Praha - Poslanci budou dnes hlasovat o vyšším růstu důchodů, zvýšení rodičovského příspěvku rodinám s vícerčaty a daňové slevy na první dítě a o rozšíření okruhu rodin, které mají nárok na přídavek na dítě. Schvalovat budou také novelu posilující kybernetickou bezpečnost.

Vyšší valorizace důchodů by se mohla dostat do novely o ohraničení důchodového věku na 65 let. Penze by se zvedaly o polovinu místo nynější třetiny růstu reálných mezd a o růst cen zboží, které pořizují senioři. Tato míra inflace by se využila pro výpočet v případě, pokud by byla pro penzisty výhodnější než současný obecný růst cen.

Různá zvýhodnění rodin s dětmi poslanci patrně schválí ve vládní předloze, jež umožní rychlejší čerpání rodičovského příspěvku. Rodiny s vícerčaty by na rodičovské čerpaly 330.000 korun místo nynějších 220.000 korun, daňová sleva na první dítě by vzrostla o 150 korun měsíčně. Na přídavek na dítě by měly nárok rodiny s příjmy do 2,7 násobku životního minima místo nynějšího 2,4 násobku.

V úvodním kole by Sněmovna mohla projednat poslaneckou novelu ústavního zákona o bezpečnosti, jenž by dal majitelům legálně držených zbraní právo zasáhnout k zajištění bezpečnosti Česka. V podvečer by se dolní komora měla vrátit k debatě o odchodu Velké Británie z Evropské unie.