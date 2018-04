Praha - Sněmovna bude dnes schvalovat novelu vodního zákona, která kromě jiného přináší změny v kontrolách vypouštění odpadních vod do kanalizací. V úvodním kole by měli poslanci pokračovat v debatě o změnách v předškolním vzdělávání, jak je prosazuje ODS. Na programu je také například ústavní předloha KSČM proti takzvanému přeběhlictví zákonodárců a vládní návrhy na stanovení nových pravidel pro soudní znalce a tlumočníky.

K novele vodního zákona podali poslanci značný počet pozměňovacích návrhů. Týkají se například zřizování stanových táborů v záplavových územích, rozdělování výnosů z poplatků za odběr podzemní vody a práva občanských sdružení připomínkovat vodní stavby.

Školská novela ODS by zejména zrušila povinnou mateřskou školu pro pětileté děti a povinnost školek přijímat už dvouleté děti. V úterý poslanci diskusi nedokončili. Předloha KSČM proti přeběhlictví také předpokládá, že zákonodárci by přišli o mandát i v případě pravomocného odsouzení k nepodmíněnému trestu za úmyslný trestný čin.

Cílem návrhů zákonů o soudních znalcích a o soudních tlumočnících je podle vlády zkvalitnění jejich práce. Uchazeči o znaleckou práci by museli skládat vstupní zkoušky, bylo by možné přezkoumávat posudky. Rovněž tlumočníci a překladatelé by měli přísnější kritéria pro vznik oprávnění. Předlohy na druhou stranu zvyšují odměny za odvedenou práci.