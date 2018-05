Praha - Poslanci se sejdou tento týden kvůli kauze kolem údajné výroby jedu novičok v Česku a souvisejících výroků prezidenta Miloše Zemana o jeho výrobě. Sněmovna také rozhodne o tom, zda majetková přiznání komunálních politiků budou na internetu volně dostupná jako nyní, nebo výhradně na základě individuální žádosti. V úvodním kole se poslanci vrátí k debatě o zmírnění protikuřáckého zákona a ve druhém čtení by se po odkladu měli dostat k novele ke zrychlení výstavby významných dopravních projektů. Řádná sněmovní schůze pokračuje od úterního odpoledne.

Schůzi k novičoku vyvolala skupina poslanců z klubů TOP 09, ODS, Pirátů, STAN a KDU-ČSL v souvislosti s tím, že Sněmovna obdobný bod vyřadila hlasy KSČM, hnutí ANO a SPD z návrhu řádné schůze. Kauza je zaměstná ve čtvrtek. Schůze se ale nakonec nemusí uskutečnit, protože poslanci nemusí schválit její program. Navzdory tomu se otevře prostor pro debatu, byť omezenou.

Sněmovní zahraniční výbor už dřív v usnesení uvedl, že se v Česku nevyráběla ani neskladovala žádná látka typu novičok. Komise pro kontrolu činnosti vojenského zpravodajství konstatovala, že se uskutečnila pouze laboratorní mikrosyntéza pro výzkumné a ochranné účely, která není podle mezinárodní úmluvy považována za výrobu. Komise vyzvala Zemana, aby "zachovával utajovaný režim zpravodajských informací a v případě nejasností, aby danou věc konzultoval primárně s vládou České republiky a s českými tajnými službami".

Novelu o střetu zájmů, jež se týká obecních politiků, vrátil poslancům Senát. O její podobě rozhodne Sněmovna v úterý. Senátoři vedle omezení přístupu do registru chtějí, aby se komunální politici mohli dozvědět, kdo se o jejich majetkové poměry zajímal. Ze Senátu se dolní komoře vrátila i vodní novela, která by měla mimo jiné zpřísnit požadavky na odvoz odpadních vod z bezodtokových jímek u rodinných domů. Horní komora ji kvůli chybám zamítla.

Rovněž v úterý se mají poslanci podle programu podruhé vrátit k uvolnění zákazu kouření v restauracích a na některých dalších veřejných místech. Poslanecká předloha by měla čelit návrhu na zamítnutí už v prvním čtení. O den později jsou na programu senátní novely o vyškrtnutí terapeuta a specialisty tradiční čínské medicíny ze zákona o nelékařských povoláních a o zrušení úplné přestupkové imunity ústavních soudců. Poslanecká novela o dopravní infrastruktuře přijde na řadu po nich. Po úpravách podpořených hospodářským výborem by zavedla u konkrétně vyjmenovaných významných dopravních staveb institut mezitímního rozhodnutí. Investoři by mohli výstavbu zahájit nezávisle na sporu o výši náhrady za nemovitost, kterou potřebují vykoupit.

Sněmovna by se mohla tento týden dostat také například k vládním předlohám o zpřísnění požadavků na soudní znalce a tlumočníky. Na nynější schůzi naopak nebude projednávat hned tři návrhy na uzákonění obecného referenda, jak je podali poslanci SPD Tomia Okamury, ČSSD a KSČM. Už minulý týden debatu o nich odročila do příští schůze.