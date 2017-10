Praha - Pokud by se poslanci chtěli ještě mimořádně sejít do sněmovních voleb, narazili by na potíž. Sněmovní jednací sál, kde se konají jejich schůze, prochází v těchto dnech totiž rekonstrukcí za víc než milion korun. Řemeslníci ze sálu odnesli už téměř všechny lavice, opraví podlahy, položí nové koberce a technici vymění síťové rozvody. Na den otevřených dveří o státním svátku 28. října už by měl být jednací sál přístupný v novém hávu. Dnes odpoledne si rekonstrukci přišli za přítomnosti pracovníků sněmovního tiskového odboru prohlédnout novináři.

Dělníci odmontovávali poslední zbývající dřevěné lavice a odváželi je, stržena byla i většina původních tmavě zlatavých koberců. V sálu byla vidět jen holá podlaha, z níž čněly kabely. Další dělníci už přinášeli role nových koberců.

Některé práce se ale uskutečnily už v letní přestávce. Lavice opravovali restaurátoři přímo v sálu. Po nynějším stěhování je už jen prohlédnou, zda případně nebyly nějak poškozeny. Také malířské práce se omezí jen na části stěn nad podlahou.

V jednacím sále mají poslanci vyhrazena místa podle svých poslaneckých klubů. Na vyvýšeném místě v čele sálu jsou řečnický pult a vládní lavice, ještě výše na dalším stupínku jsou křesla pro členy vedení Sněmovny včetně předsedajícího, který jednání dolní komory řídí. Poslancům uděluje slovo, zahajuje hlasování nebo třeba vyhlašuje přestávky.

Jednací sál se nachází v Thunovském paláci ve Sněmovní ulici, jde o národní kulturní památku. Od roku 1779 sloužil hlavní sál jako divadlo, později budovu poničil požár. Začátkem 19. století palác koupili čeští stavové, kteří zahájili přestavbu pro Zemský sněm. Nynějšího podoba jednacího sálu pochází z roku 1861. Sál charakterizují zlacené dekorace i ženské postavy, které jako by přidržovaly štukový strop.

Výraznější rekonstrukcí prošel jednací sál v roce 2008. Úpravy si tehdy vyžádaly šest milionů korun. Měnilo se hlasovací zařízení, instalovaly se nové informační tabule, kabely a na podlahu přibyla protipožární vrstva. Dalších 14 milionů korun si vyžádala nová klimatizace. V sále tehdy také přibylo šest nových kamer, z nichž si pak televizní stanice můžou přebírat signál pro své zpravodajství.