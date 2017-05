Hradec Králové - Hokejisty Hradce Králové posílil centr Petr Koukal, mistr světa z roku 2010 a bývalý pardubický kapitán. Dalšími novými tvářemi jsou obránce Filip Pavlík z Litvínova, zkušený slovenský reprezentant Dominik Graňák z Rögle a trio jeho krajanů - útočníci Lukáš Cingel ze Sparty a Tomáš Zigo se zadákem Mislavem Rosandičem, kteří hráli za Slovan Bratislava a závěr uplynulého ročníku strávili v kádru slovenského mistra Banské Bystrice.

Čtyřiatřicetiletý Koukal, který jako kapitán dovedl Pardubice k titulům v letech 2010 a 2012 a má zlato i z roku 2005, se vrací do extraligy po pěti letech. Ta strávil v KHL v Nižněkamsku, v Jokeritu Helsinky a poslední dvě sezony v Jekatěrinburgu.

"Špičkového centra jsme hledali prakticky poslední dvě sezony. V loňském roce jsme tuto mezeru zacelili Andrisem (Džerinšem) a letos jsme chtěli tuto pozici ještě více zkvalitnit," řekl klubovému serveru generální manažer Aleš Kmoníček.

"Sázíme na to, že Petr je výborný centr s obrovskými zkušenostmi, a pevně věřím, že bude i dalším lídrem do kabiny. I když byl o Petra velký zájem v extralize, vážím si toho, že svoje jméno spojí na další tři sezony s naším klubem," doplnil Kmoníček na adresu i bronzového medailisty z MS v roce 2012, který v reprezentaci sehrál 115 zápasů.

Ještě bohatší zkušenosti ze slovenské reprezentace má třiatřicetiletý Graňák, který startoval na jedenácti MS. Do extraligy se bývalý hráč Slavie vrací po deseti letech. "Dominik je výborný univerzální obránce, skvělý kluk do kabiny. Jeho historie hovoří za vše a jsem moc rád, že se nám ho podařilo získat," prohlásil Kmoníček.

Graňák po odchodu ze Slavie, s kterou získal v roce 2003 titul, hrál za Färjestad, Dynamo Moskva, Linköping či Fribourg. V KHL získal v letech 2012 a 2013 Gagarinův pohár. O další start na mistrovství světa jej letos připravilo zranění.

Cingel i Zigo jsou v kádru slovenské reprezentace před šampionátem v Kolíně nad Rýnem a Paříží. Cingel před příchodem do Sparty hrál KHL za Lva Praha.

"Lukáš by měl být adekvátní náhradou za jedno odcházející křídlo. Má velkou chuť dokázat svoje kvality a že jeho pozice ve Spartě nebyla odpovídající. Navíc se jedná o charakterově dobrého hráče, který by bez problémů měl zapadnout do kabiny. V tomto týdnu by u nás měl podepsat dvouletou smlouvu," uvedl Kmoníček.

Pětadvacetiletý Zigo hrál KHL za Slovan Bratislava. "Tomáše jsme sledovali zejména ve finále slovenské extraligy, které odehrál velmi dobře. Jeho velký zájem o působení v našem klubu nás ujistil v rozhodnutí ho angažovat," připojil Kmoníček.

O tři roky mladší Rosandič, rodák ze Záhřebu, má také zkušenosti z KHL i slovenské reprezentace. "Trenéři ho byli s (sportovním manažerem) Jardou Kudrnou několikrát sledovat a velmi se jim líbila jeho kreativita, podpora útoku a celková ofenzivní činnost. Na svůj věk hraje velmi dobře, my si od něho slibujeme především zkvalitnění ofenzivní činnosti," řekl generální manažer.

Čtyřiadvacetiletý Pavlík získal předloni zlato v extralize s Litvínovem. "V případě Filipa budeme chtít využít zejména jeho důraznou hru a výbornou střelu. Je to obránce v dobrém věku a měli jsme ho možnost pořádně okouknout ve čtvrtfinále proti Litvínovu," doplnil Kmoníček.

S lotyšským útočníkem Džerinšem se Mountfield dohodl na prodloužení kontraktu. "Jednání trvala delší dobu, ale všichni jsme rádi, že Andris zůstává. Skvěle zapadl do kabiny a dokázal, že je výborný centr. Pevně věřím, že se mu letos vyhnou zranění a jeho výkony budou ještě na vyšší úrovni," uvedl Kmoníček.

Před sezonou, v které bude Mountfield hrát Ligu mistrů a rád by startoval i na prosincovém Spenglerově poháru v Davosu, plánuje ještě další posílení. "V současné době vedeme jednání o možném příchodu kvalitního křídla a obránce. Nevylučujeme ani příchod dalších hráčů, kteří by náš tým zkvalitnili a rozšířili, abychom co nejlépe mohli zvládnout velkou sportovní zátěž," dodal Kmoníček.

Na odchodu z Hradce Králové jsou naopak útočníci Rastislav Dej, Rudolf Červený, jenž by měl podle klubového serveru zamířit do KHL či do některé z evropských soutěží, nebo Tomáš Knotek. Jasno není u Kanaďana Alexandra Picarda. Z obrany nebudou pokračovat Američan Jake Newton a Stanislav Dietz, brankář Ondřej Kacetl odchází do Pardubic. Z širšího kádru nebudou na východě Čech pokračovat ani beci Martin Bača, Karel Plášil a forvard Petr Beránek.