Jeruzalém - Hollywoodská herečka Natalie Portmanová zdůvodnila své nedávné odmítnutí nezúčastnit se předání prestižní izraelské ceny výhradně neochotou být spojována se současnou izraelskou vládou. Ve svém zdůvodnění dala najevo, že není příznivkyní širšího bojkotu Izraele. Při předání ceny Genesis, kterou některá izraelská média označují za "židovskou Nobelovu cenu", má být premiér Benjamin Netanjahu. Izraelská levice Portmanovou podpořila, mezi pravicovými politiky se ozvala příkrá kritika i výzvy odebrat Portmanové, která je rodačkou z Jeruzaléma, izraelské občanství.

"Rozhodla jsem se nezúčastnit se, protože nechci vypadat, že podporuji Netanjahua, který má na slavnosti hovořit. Nejsem ale součástí hnutí BDS (mezinárodní kampaň bojkotu Izraele) a nepodporuji je. Stejně jako mnoho Izraelců a Židů na celém světě mohu být kritická k izraelskému vedení, a přitom nebojkotovat celý národ. Vážím si svých izraelských přátel a rodiny, izraelského jídla, knih, umění, filmu a tance. Izrael vznikl před 70 lety jako útočiště uprchlíků před holokaustem. Špatné chování k těm, kteří trpí současnými krutostmi, se ale neslučuje s židovskými hodnotami. Jelikož mi na Izraeli záleží, musím se postavit proti násilí, korupci, nerovnosti a zneužívání moci," napsala Portmanová ve svém zdůvodnění, v němž nespecifikovala, co míní výrazem krutosti.

Netanjahuova vládní strana Likud označila Portmanovou za pokrytce. "Natalie Portmanová mluví o demokracii, ale přitom podporovala organizaci V15, která se prostřednictvím zahraničního financování pokusila zkreslit izraelské demokratické volby," stojí v prohlášení strany. Organizace V15 je zaměřená proti Netanjahuovi a je financována z USA. Likud dále vyčítá Portmanové, že sice hovoří o lidských právech, "ale jezdí na festivaly do zemí, které cenzurují videa a v otázce dodržování lidských práv jsou za Izraelem".

Poslanec Likudu Oren Hazan vyzval ministra vnitra, aby Portmanové odňal izraelské občanství. Portmanová má kromě toho také občanství USA. "Je to izraelská Židovka, která na jedné straně cynicky využívá svého rodiště k budování kariéry, a na druhé je hrdá na to, že se jí podařilo vyhnout se službě v izraelské armádě. Je to herečka, ale nezaslouží si izraelskou cenu, nemá k Izraeli vazby," řekl Hazan.

Ministr pro veřejnou bezpečnost Gilad Erdan z Likudu v dopise Portmanové vysvětluje, že podlehla lživé propagandě palestinského Hamásu. Pozval ji na obhlídku hranice Izraele s palestinským Pásmem Gazy, kde se konají protesty tisíců Palestinců a podle Erdana se snaží ji narušit. "Hamás cynicky zneužívá ženy a děti a dělá si z nich lidské štíty. Cílem této kampaně, stejně jako cílem BDS, je zničení Izraele. Všichni, kdo věří v právo Izraele na existenci a jeho právo bránit se teroru, musejí držet pohromadě proti této delegitimizující kampani," sděluje Erdan.

Levicové Hutí za okamžitý mír se za Portmanovou postavilo materiálem nazvaným Jsem s ní zveřejněným na facebooku. "Ošklivý a nacionalistický útok (vládní) koalice. Hrdě stojíme za Natalií Portmanovou a za miliony Židů v USA, kteří Izrael milují a vyjadřují odvážnou kritiku jeho vládní politiky," píše se v materiálu.