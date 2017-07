Australský cyklista Richie Porte si při pádu v dnešní královské 9. etapě Tour de France zlomil klíční kost a pánev. Na snímku je po ošetření na místě pádu transportován do nemocnice.

Australský cyklista Richie Porte si při pádu v dnešní královské 9. etapě Tour de France zlomil klíční kost a pánev. Na snímku je po ošetření na místě pádu transportován do nemocnice. ČTK/AP/Christophe Ena

Chambéry (Francie) - Australský cyklista Richie Porte si při pádu v dnešní královské 9. etapě Tour de France zlomil klíční kost a pánev. Jeden z favoritů na celkové vítězství na operaci nemusí, a pokud nenastanou komplikace, mohl by být začátkem srpna zpět na kole.

Dvaatřicetiletý Porte upadl ve sjezdu z posledního dnešního stoupání na Mont du Chat. Ve vysoké rychlosti podklouzl a narazil do skály na pravé straně silnice, přičemž s sebou vzal na zem ještě Ira Daniela Martina.

Lídr týmu BMC byl nejprve ošetřován na místě nehody a poté transportován do nemocnice v cílovém městě Chambéry, kde lékaři odhalili rozsah jeho zranění.

"Richie byl od začátku stabilizovaný, reagoval a vzpomínal si na všechno, co se dělo před pádem i po něm," uvedl na týmovém webu hlavní lékař BMC Max Testa.

Rentgenové vyšetření Porteho ukázalo zlomeninu pravé klíční kosti a pravé kloubní jamky kyčelního kloubu. K tomu bývalý pomocník Christophera Froomea z týmu Sky utrpěl odřeniny na celé pravé straně těla. "V této fázi zranění nevyžadují operaci. Zítra ráno se Richie podrobí dalšímu vyšetření, a pokud bude jeho stav dostatečně stabilizovaný, bude převezen domů," řekl Testa.

Letošní vítěz závodů Tour Down Under a Kolem Romandie bude bez kola minimálně čtyři týdny. "Za normálních okolností zlomeniny klíční kosti a pánve potřebují šestitýdenní léčbu. Jestliže všechno půjde podle plánu, mohl by se Richie začátkem srpna vrátit na kolo a začít nabírat fyzičku. Jeho další program bychom poté stanovili po konzultaci s vedením týmu," dodal lékař stáje BMC Testa.

Vedle Portea, jenž byl po sobotě v průběžném pořadí Tour pátý, musel dnes odstoupit i druhý muž celkově Geraint Thomas. Také Brit upadl ve sjezdu a zlomil si klíční kost. Nehody vyřadily například i Nizozemce Roberta Gesinka a Itala Manuela Moriho.