Praha - Portál Opera Plus po devíti letech končí svoji činnost. Důvodem je snížení dotace od ministerstva kultury. Publikační činnost portálu končí dnes, jeho stránky včetně archivu by měly být přístupné do konce letošního roku. ČTK o tom informoval Vít Dvořák, šéfredaktor a předseda společnosti Opera Plus.

Reakci ministerstva kultury ČTK zjišťuje.

"Rozhodnutí skončit přichází v době, kdy je Opera Plus v nejlepší kondici za celou dobu své existence, což ostatně dokládají odborné posudky autorit světa klasické hudby a opery, ale i tance, stejně jako i nejedno ocenění, které stránky Opera Plus získaly," uvedl Dvořák, podle kterého je ukončení činnosti také protestem proti dotační politice ministerstva.

Portál o klasické hudbě, opeře a tanci Opera Plus žádal o dotace podobně jako konkurenční Harmonie a Hudební rozhledy. Loni dotace ministerstva kultury na jednu rukopisnou stranu textu podle Dvořáka činila u Harmonie 394 korun, u Hudebních rozhledů 321 Kč, avšak u Opery Plus jen 140 korun.

"Pro letošek jsme požádali s podrobným zdůvodněním o alespoň částečné narovnání zdeformovaného konkurenčního prostředí. Reakcí k našemu velkému překvapení bylo konstatování ministerské grantové komise pro oblast klasické hudby, že 'není možné akceptovat tak výrazné meziroční navýšení příspěvku, což se promítlo do bodového hodnocení', následované drastickým snížením letošního grantu oproti předchozím letům o více než polovinu, tedy dokonce už jen na pouhou čtvrtinu toho, co na jednu normostranu textu pro letošek dostala konkurence," uvedl Dvořák.

S žádostí o přehodnocení rozhodnutí se zástupci Opery Plus bez úspěchu obrátili na ministra kultury v demisi Ilju Šmída a doložili analýzou vycházející z čísel konkurenčních projektů, předem vyžádaných od ministerstva na základě otevřeného přístupu k informacím. "Zpochybnili jsme i souběžné poskytování dotací pro tištěné a webové verze Harmonie i Hudebních rozhledů, kdy přitom obsah obou verzí je takřka totožný, a tudíž je placený dvakrát, což už před dvěma lety samo ministerstvo kultury při našem jednání označilo za nepřípustné, avšak tato praxe pokračuje nadále," prohlásil Dvořák. Zamítnutí žádosti ministrem kultury označil za zklamání.

S koncem portálu skončí také Výroční ceny Opery Plus, v nichž se do hlasování letos zapojilo 13.327 čtenářů.