Kyjev/Moskva - Kyjev do středeční výměny zajatců s proruskými separatisty z Doněcka a Luhanska nezahrnul zadržené Rusy, aby je mohl vyměnit za Ukrajince vězněné v Rusku. Uvedl to prezident Petro Porošenko. Kreml sice vzkázal, že Ukrajinci odsouzení v Rusku nepodléhají ustanovení mírových dohod z Minsku o výměně zajatců, připustil ale zájem o návrat uvězněných Rusů do vlasti.

"Vynaložíme více úsilí, abychom dostali naše občany z ruských věznic, z okupovaného Krymu, proto jsme nepředali jediného Rusa," řekl Porošenko serveru Strana.ua na kyjevském letišti, kde vítal osvobozené Ukrajince. Nyní se Kyjev pokusí vyměnit zadržené Rusy, jichž je podle prezidenta více než 15, za filmového režiséra Olega Sencova a další Ukrajince uvězněné v Rusku.

"Osoby odsouzené zde v Rusku bezpochyby nelze považovat za zajatce či zadržované osoby. Byli odsouzeni v Rusku podle ruských zákonů," prohlásil dnes mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov. Dodal však, že tyto otázky (výměny vězňů) se řeší na nejvyšší úrovni a rozhodnutí přijímá prezident, tedy Vladimir Putin.

Moskva v nedávné minulosti vyměnila ukrajinskou důstojnici Nadiju Savčenkovou za dva ruské vojáky, zajaté v přestřelce na východě Ukrajiny a odsouzené v Kyjevě za terorismus. Savčenková byla v Rusku odsouzena za podíl na zabití ruských novinářů na Ukrajině.

"Moskva má zájem vidět své občany doma," poznamenal Peskov, "samozřejmě podnikneme kroky, které jsou nezbytné k osvobození ruských občanů".

Ukrajinská strana již s povstalci jedná o "druhé etapě" výměny zajatců. V zajetí u separatistů či v ruských věznicích zůstává v tuto chvíli 103 Ukrajinců, uvedla dnes na svém webu televize 112.

Ve středu si znepřátelené strany - Ukrajinci a separatisté z Luhanska a Doněcka - měli předat 306 a 74 zajatců. Skutečný počet byl však nižší: podle místopředsedkyně ukrajinského parlamentu Iryny Heraščenkové vyměnil Kyjev 233 omilostněných odsouzenců za 73 "rukojmích", propuštěných z povstaleckého zajetí.