Washington - Pornoherečka Stephanie Cliffordová v nedělním televizním rozhovoru prohlásila, že měla v červenci 2006 sexuální vztah s nynějším americkým prezidentem Donaldem Trumpem a že čelila vyhrožování, když aférku chtěla veřejnosti prozradit. Žena známá v branži jako Stormy Daniels popsala rovněž podrobnosti setkání s Trumpem, který byl již tehdy ženatý se současnou první dámou a který popírá, že by s Cliffordovou měl sex.

Herečka a režisérka pornografických filmů poprvé veřejně hovořila o celé záležitosti od doby, kdy o aférce v lednu informoval list The Wall Street Journal. Ekonomický deník rovněž odhalil, že jeden z nejvěrnějších prezidentových stoupenců Michael Cohen pár dnů před prezidentskými volbami v roce 2016 zaplatil herečce 130.000 dolarů (asi 2,7 milionu Kč), aby si koupil její mlčení.

V rozhovoru s televizí CBS Cliffordová prohlásila, že měla sex s newyorským realitním magnátem během golfového turnaje v červenci 2006 v Lake Tahoe ležícím na pomezí Nevady a Kalifornie.

Cliffordová a podnikatel zůstali v kontaktu po dobu jednoho roku, a to podle ní hlavně proto, že ji Trump před sexuálním stykem vábil na vystoupení v televizním pořadu o celebritách, ale tento slib zůstal nesplněný. Cliffordová, která začínala svou kariéru jako striptérka, ujistila, že po setkání v Lake Tahoe neměla s miliardářem další sexuální vztah.

Pornoherečka rovněž popisovala, že ji v roce 2011 kontaktoval časopis In Touch, který se čtyři roky po jejím posledním kontaktu s Trumpem pokoušel objasnit povahu jejich vztahu. Uvedla, že souhlasila s tím, že odhalí tento příběh za 15.000 dolarů (asi 310.000 Kč). In Touch ale článek nezveřejnil, podle CBS proto, že advokát Michael Cohoen vyhrožoval žalobou.

Cliffordová tvrdila, že o několik týdnů později ji oslovil neznámý člověk na parkovišti v Las Vegas, kde byla se svou dvouletou dcerou. "Nechte Trumpa na pokoji. Zapomeňte na to, co se stalo," nabádal ji prý cizinec a s pohledem na její dceru dodal, že "je to hezká holčička - a byla by škoda, kdyby se něco stalo její mámě". Pak odešel.

Stormy řekla, že se nespojila s policií, protože měla strach. Od té doby prý chtěla o aféře s Trumpem několikrát veřejně promluvit, ale jeho právníci jí prý pohrozili, že za každou veřejnou zmínku zaplatí milion dolarů.

Nyní se k tomu prý odhodlala proto, že se chce veřejně obhájit proti množství lidí tvrdících, že si celou věc vymyslela, aby vydělala na Trumpově zvolení prezidentem. Zmíněnou dohodu s Cohenem podepsala údajně pod tlakem. Sám Cohen tvrdí, že jí peníze poukázal z osobních důvodů. Právník Cliffordové však CBS řekl, že při komunikaci s bankou ohledně této platby Cohen používal svou oficiální e-mailovou adresu patřící Trumpově organizaci.

Cliffordová ujasnila, že sex s Trumpem měla zcela dobrovolně a nechce být spojována s kampaní proti sexuálnímu násilí na ženách. "Tohle není MeToo. Nebyla jsem obětí. Nikdy jsem neřekla, že jsem byla obětí," prohlásila.

Pornoherečka popisovala rovněž Trumpovo chování během jejich setkání. Realitní magnát prý začal rozhovor tím, že hovořil o sobě a pochlubil se svou fotografií na obálce časopisu. Její přednosti prý začal zmiňovat až poté, co jej vyzvala, aby si sundal kalhoty. Pak ji prý začal ujišťovat, že je velice chytrá a znamenitě by se hodila do jeho pořadu The Apprentice. Ze slíbeného účinkování nakonec sešlo.