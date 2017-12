Buffalo (USA) - Čeští hokejoví junioři vstoupili do mistrovství světa hráčů do 20 let pravou nohou, dlouho očekávané utkání s Ruskem ovládli 5:4. I když se svěřenci kouče Filipa Pešána v závěru strachovali o cennou výhru, s obhájci bronzu z minulého šampionátu ani jednou neprohrávali a vypracovali si dokonce tříbrankový náskok.

"Cítíme se výborně. Porazit hned v prvním zápase na turnaji Rusko, se kterým hráváme od šestnáctek a které se neporáží lehce, to vlije novou krev do žil," neskrýval radost útočník Filip Chytil.

Důležitou roli v cestě za výhrou sehrál nejen soustředěný a obětavý výkon, ale hlavně týmovost. Hráči drželi pohromadě a bylo to vidět i na brankách - každá se do ruské sítě dostala z hole jiného střelce. "Mužstvo, které nehraje týmově, nemůže vyhrávat. Ubránili jsme spoustu oslabení, kluci skákali do střel, góly dalo pět různých hráčů. Taky nás podržel Pepa Kořenář, a to bylo asi nejdůležitější z celého zápasu," měl jasno Chytil.

"Drtivou většinu času jsme byli organizovaní a obětaví a za průběh zápasu jsme si zasloužili štěstí na konci, kdy Rusové nakonec skóre nedotáhli. Věděli jsme, že Rusové budou hrát aktivně a že budou dovednostně vybavení, což se také ukázalo," zhodnotil kouč Pešán úvodní duel celého turnaje.

Kapitánské "céčko" na dresu měl forvard Marek Zachar, jehož radost z vítězství tak byla o to větší. "Celý zápas jsme je přehrávali a dodržovali systém, který jsme měli dodržovat. A přineslo to ovoce," řekl vůdce české sestavy. "Dostal jsem důvěru od trenéra, abych kluky držel spolu a aby fungovala kabina. Kluci mi ale strašně pomáhají, takže dělat kapitána je pro mě vlastně lehký úkol," reagoval Zachar na dotaz, jak vnímá svou důležitou týmovou roli.

K pozitivnímu hodnocení výkonu české reprezentace se přidal také Martin Kaut. "Od druhé třetiny jsme byli lepší tým, ke konci jsme však přestali hrát a málem to skončilo remízou. Ale vyhráli jsme a výhry si moc ceníme. Je to malý krůček a my jich musíme udělat to nejvíc, ale vždycky pomůže na psychiku, když vyhrajeme první zápas," pochvaloval si Kaut.

Také on zdůraznil, jak velký podíl na úspěchu měl brankář Josef Kořenář, který pochytal 34 ruských střel a významně se na zisku skalpu sborné podílel. "Vždycky se celému týmu hraje líp, když víme, že gólman nás podrží. 'Kořka' to zvládl a díky němu jsme vyhráli," uvedl Kaut.

"Máme všechny tři dobré gólmany. Je ohromné plus, když víme, že se o brankáře můžeme opřít," pochválil Chytil spoluhráče z brankoviště.