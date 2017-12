Moskva - I ve druhém utkání na Channel One Cupu dokázali čeští hokejisté otočit nepříznivý vývoj a zvítězit. Po středeční domácí výhře v pražské O2 areně nad Finskem (3:2 v prodloužení) v Moskvě zdolali Kanadu 4:1 a kouč Josef Jandač byl rád, že na rozdíl od prvního duelu dokráčelo jeho mužstvo k úspěchu povedeným výkonem v celém zápasu.

"Porazit Kanadu se vždycky počítá. Jsme hodně rádi, protože za výkon, který jsme odvedli, jsme si to vítězství zasloužili. Mužstvo se dnes výborně pohybovalo a minimálně se Kanadě vyrovnalo, ne-li ji předčilo," řekl Jandač. Skončilo tak čekání na úspěch proti vítězům posledních dvou olympijských turnajů, které trvalo od května 2010.

Tehdy v Mannheimu, kde Jandač působil u týmu jako asistent Vladimíra Růžičky, se tým výhrou 3:2 nad Kanadou odrazil až k cestě ke zlatu. Ze současného kádru u toho byli také obránce Ondřej Němec a útočník Petr Koukal. Pak následovalo ve vzájemných zápasech osm proher za sebou.

Jandač musel jako hlavní kouč strávit výsledky 0:6 na loňském Světovém poháru v Torontu a 1:4 na květnovém mistrovství světa v Paříži. "Porazili jsme Kanadu po té sérii, kterou jsme měli. Je mi úplně jedno, jestli jsou tam hráči z NHL nebo ne," řekl k protržení neúspěšných výsledků proti soupeři, s kterým se Češi potkají i v únoru v základní skupině na olympijských hrách v Pchjongčchangu.

Podle Jandače bylo důležité, že se jeho týmu těsně před druhou pauzou podařilo vyrovnat na 1:1. "Když dáte gól třicet sekund před koncem třetiny, tak to vždycky pomůže. My jsme do té doby neměli žádnou přesilovku a soupeř tu jednu přesilovku proměnil. Nebylo to ani tak, že bychom tahali za kratší konec, ale stav byl nepříznivý," uvedl Jandač.

Ve druhé třetině přišel o útočníka Dominika Kubalíka, který odstoupil se zraněným ramenem. "Uvidíme, jak na tom bude," uvedl Jandač, jenž bezprostředně po utkání neměl zprávy o stavu kanonýra Ambri-Piotty.