Londýn - Poraněné stehno, kvůli kterému 25. července nedokončila závod na 200 metrů na mítinku v Táboře, už překážkářku Denisu Rosolovou nebolí. V pátek se chystá poprvé od závodu na jihu Čech obout tretry. Myslí si, že zdravotní problémy její výkon na nadcházejícím mistrovství světa neovlivní.

Rosolovou při sprintu v Táboře zabolel zadní stehenní sval. Vyšetření před odjezdem na šampionát do Londýna dopadlo dobře a třicetiletá překážkářka sval při tréninku vůbec necítí. "Zatím, co jsem šla, tak to bylo dobrý, ale nešla jsem nic na maximální rychlost. Ale čtvrtka není o maximální rychlosti, tam je to naštěstí o něčem jiném, takže to mi bude hrát do karet," řekla dnes Rosolová novinářům.

Původně plánovala, že tretry obuje až v den závodu, tedy v úterý 7. srpna, ale nakonec to urychlila. Její přítel, desetibojař Adam Sebastian Helcelet, to ostatně odhadoval hned. "Už i Adam říkal, že se se mnou vsadí, že to půjdu určitě dříve. Tak mě zná asi více než já, takže to půjdu dříve a uvidíme zítra. Ale myslím, že to bude výborný," uvedla stříbrná medailistka z mistrovství Evropy v roce 2012.

O několik týdnů později pak postoupila do finále londýnské olympiády. Stejně jako řada dalších atletů má olympijský stadion v Londýně ráda. "Líbí se mi tady ty povrchy, to tvrdé mondo. Takže toho budu chtít využít a předvést nějaký dobrý, kvalitní čas," řekla.

Těší se také na skvělou atmosféru. Marně vzpomínala, kde jinde jsou takoví diváci jako na britských ostrovech. "Já jsem byla i na diamantovkách a v Anglii bylo vždycky vyprodáno a vždycky fandí všem. Takže na tohle se těším a kdejaký národ by jim mohl závidět," popisovala.

Více než umístění ji bude zajímat vlastní výkon. "Tady nebudu soutěžit se soupeřkami, budu spíš útočit na ten čas a uvidíme, kam až to povede," řekla. Výkony soupeřek v této sezoně jsou totiž velice nevyrovnané.

Zdravotní problémy bezprostředně před šampionátem by Rosolové neměly uškodit. "Naštěstí se ten můj sval stal v době, kdy jsem měla odtrénováno, ne v době přípravy. Takže jsem ladila formu, odpočívala. Takže si myslím, že to bude dobré," prohlásila.

Po loňské nevydařené sezoně její první letošní závody na překážkách poznamenala nejistota. Bála se, že se jí znovu nebude dařit, i když tomu výkony v tréninku nenasvědčovaly. Proto začala spolupracovat s mentálním koučem Draganem Vujovičem. "Jsem s tím spokojená. Učí mě techniky, jak pracovat před závodem i před spaním, aby byl mozek připravený na jakoukoliv situaci a na zátěž a abych byla v pohodě. A já jsem," řekla.

Na rozběh zatím meteorologové předpovídají nevlídné počasí, déšť a chladno. V podobných podmínkách Rosolová závodila na mistrovství republiky v Třinci. "Já v Třinci běžela překážky poprvé v dešti, tak jsem spíš byla v šoku, že na ně nevidím," vzpomínala.