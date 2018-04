Praha - Bývalý šéf České konsolidační agentury Zdeněk Čáp dnes u soudu popřel, že by spoluobžalovanému řediteli Nemocnice Na Homolce Vladimíru Dbalému dával úplatky. Připustil, že mu nosil dárky a platil za něj útratu v restauracích, to prý ale vnímal jako běžnou péči o klienta. Tvrzení obžaloby, podle níž s ním Dbalý nezákonně uzavřel nepotřebnou smlouvu o poradenství pro nemocnici, Čáp odmítl. Ekonomické výsledky instituce se podle něj za dobu jeho poradenství významně zlepšily.

"Ve smyslu obžaloby se cítím zcela nevinen. Tato záležitost mě profesně, lidsky i materiálně poškozuje," uvedl Čáp u pražského městského soudu v prohlášení, po jehož přečtení nechtěl odpovídat na další otázky. Zdůraznil, že společnost nectí presumpci neviny, a proto se po svém obvinění musel mimo jiné vzdát svých pozic ve statutárních orgánech a musel si obstarat půjčky na běžný život.

Čáp působil v čele České konsolidační agentury do jejího zániku na konci roku 2007. Obžaloba tvrdí, že nejpozději v prosinci 2007 se dohodl se svým známým ze studia Dbalým, že jej lékař zaměstná v nemocnici jako svého osobního konzultanta. Součástí dohody údajně bylo to, že mu za to Čáp bude platit 20.000 korun měsíčně. Smlouva platila do dubna 2008, poté Čáp získal bez výběrového řízení nemocniční veřejnou zakázku na poskytování metodické podpory.

"Oba od samého počátku věděli, že služby metodické podpory (...) poskytovány nebudou, neboť Nemocnice Na Homolce disponovala dostatečným odborným aparátem a poskytování služeb metodické podpory od externího dodavatele nepotřebovala," uvedl dnes státní zástupce Zdeněk Matula.

Dbalý si podle Matuly při schůzkách v restauracích od Čápa převzal úplatky v celkové výši nejméně 760.000 korun. Čáp už dříve označil své trestní stíhání za hloupost. "Předával jsem mu pouze dárky a drobné pozornosti," uvedl. Zmínil se například o knihách nebo lahvích alkoholu. "Státní zástupce to nazývá úplatky, já to nazývám standardní péčí o klienta," podotkl.

Čápovi hrozí za podplácení a za pomoc k porušení povinnosti při správě cizího majetku až šest let vězení. Dbalého může soud za přijímání úplatků potrestat až 12 lety odnětí svobody.

Dbalý přišel k soudu, kvůli zdravotním obtížím nevypovídal

Dbalý dorazil k pražskému městskému soudu na začátek hlavního líčení ve své druhé korupční kauze, nakonec ale nevypovídal. Soudkyni sdělil, že mu není dobře, a z další účasti na jednání se omluvil. Lékaři hrozí za zmanipulování zakázek z let 2008 až 2011 až dvanáctileté vězení. Spolu s ním čelí obžalobě dalších pět lidí. Začátek procesu musel soud dříve opakovaně odkládat kvůli Dbalého zdravotním omluvenkám.

Dbalý řekl novinářům po svém příchodu k soudu, že vypovídat bude. Když ho však soudkyně po přednesu obžaloby vyzvala, aby se k věci jako první z obžalovaných vyjádřil, požádal, aby mohl vypovídat až jako poslední, a to ze zdravotních důvodů. Soudkyně vyhlásila krátkou přestávku, při které Dbalý působil zmateně a silně se potil. Následně se domluvil se soudem, že se vzdálí a k výpovědi se případně dostaví později v tomto týdnu.

Vedle Dbalého dnes k hlavnímu líčení osobně dorazili i další čtyři obvinění muži - lékařův známý a někdejší šéf České konsolidační agentury Zdeněk Čáp, advokát David Michal, právník nemocnice Roman Žďárek a inženýr Josef Kantůrek. Poslední obžalovaná, účetní Emilie Bialešová, se omluvila kvůli pracovní neschopnosti.

Státní zástupce Zdeněk Matula tvrdí, že Dbalý si nechal od svých známých a od advokátní kanceláře Šachta & Partners (dnes MSB Legal) platit za to, že s nimi za nemocnici uzavřel v rozporu se zákonem smlouvy na poskytování konzultací nebo služeb. Celkově si prý takto přišel na 12 milionů korun. Kromě přijímání úplatků je lékař obžalován také z porušení povinnosti při správě cizího majetku, sjednání výhody při zadání veřejné zakázky a z porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže.

Obžaloba má tři body. První Dbalému vyčítá to, že v letech 2008 a 2009 postupně podepsal s Čápem a Kantůrkem smlouvy na poskytování metodické podpory, ačkoliv ji nemocnice od externistů vůbec nepotřebovala. Instituci tak údajně způsobil škodu 4,4 milionu. Od obou mužů podle obžaloby pravidelně dostával úplatky - od Čápa celkem nejméně 760.000, od Kantůrka 360.000 korun.

Druhý bod se zaměřuje na to, že Homolka vypsala koncem roku 2007 zakázku na "účetní a medicínsko-právní služby". Podle obžaloby byl za krokem záměr přidělit zakázku Žďárkovi a Bialešové. Společně údajně zajistili, aby měli oproti ostatním uchazečům výrazně jednodušší podmínky. Sdružení Žďárka a Bialešové pak tendr vyhrálo, ačkoliv nenabídlo nejnižší cenu, čímž Homolce podle státního zástupce vznikla škoda nejméně 49,5 milionu korun. Tuto částku nyní nemocnice po trojici obžalovaných požaduje jako náhradu škody. Bialešová prý za získání smlouvy Dbalému postupně dala 8,5 milionu.

Poslední bod se týká údajně nezákonného zadání právních služeb kanceláři Šachta & Partners, které Homolka vyplatila v letech 2009 až 2011 celkem 24,6 milionu korun. Obžaloba tvrdí, že Dbalý za to přijal od advokáta na úplatcích nejméně 2,3 milionu.

Pražský městský soud projednává ještě další Dbalého korupční kauzu, která se týká nákupu gama nože. Lékař vinu odmítá. Obviněn je také ve třetí větvi případu, jež souvisí například s dodávkou pro pracoviště navigované chirurgie.

Dbalý čelí návrhu na třetí obžalobu kvůli zakázkám Homolky

Policie navrhla obžalovat Dbalého za uzavíraní dalších údajně nevýhodných smluv a za korupci. ČTK to dnes řekl dozorující státní zástupce Zdeněk Matula. Stíhání se opět týká tří okruhů nemocničních zakázek, mimo jiné dodávky pro pracoviště navigované chirurgie. Pokud státní zástupce návrhu policie vyhoví, bude lékař čelit už třetí obžalobě související s jeho působením v nemocnici.

Kauza zahrnuje zakázku na poradenské služby či zakázku na poskytování správy a vývoje aplikací. Policisté už loni v listopadu navrhli obžalovat tři Dbalého spoluobviněné. Lékaře stíhali zvlášť, protože jeho zdravotní problémy brzdily vyšetřování.

"Návrh na podání obžaloby u pana Dbalého jsem obdržel minulý týden. Po prostudování spisu pravděpodobně obě věci znovu spojím dohromady," uvedl dnes Matula. Soudní znalci totiž v mezičase konstatovali, že Dbalý je schopný účasti u trestního řízení, a lékař dnes osobně dorazil k pražskému městskému na začátek projednávání své druhé kauzy.

Kriminalisté tvrdí, že Dbalý a ostatní obvinění způsobili nemocnici škodu přes deset milionů korun. Stíhají je za přijetí úplatku, podplácení a za porušení povinnosti při správě cizího majetku.

V souvislosti s hospodařením Homolky už se neurochirurg Dbalý u pražského městského soudu zodpovídá za údajnou korupci při nákupu gama nože a při digitalizaci chorobopisů. Dnes započaté hlavní líčení se pak týká zakázek na poradenské a konzultační služby, na účetní a medicínsko-právní služby a na právní poradenství.