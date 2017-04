Soul - Pořadatelé olympijských her v Pchjongčchangu stále věří, že fanoušci příští rok v Koreji uvidí i největší hokejové hvězdy, přestože zámořská NHL v pondělí rozhodla, že soutěž kvůli hrám nepřeruší. Podle mluvčí organizačního výboru je ještě čas k dalšímu jednání mezi majiteli klubů, hráčskou asociací NHLPA, Mezinárodním olympijským výborem (MOV) a Mezinárodní hokejovou federací (IIHF).

Za politováníhodné označili rozhodnutí majitelů klubů NHL zástupci MOV. "Pro hráče, kteří rozhodně na olympijských hrách v Pchjongčchangu hrát chtěli, to je obrovské zklamání," uvedl v oficiálním prohlášení MOV. "Rozhodnutí je o to více politováníhodné, že IIHF nabídla NHL stejné podmínky jako při předchozích hrách, kde byly hrazeny náklady na pojištění a cestovné," dodali.

Majitelé klubů se vyslovili poprvé po 20 letech proti účasti pod pěti kruhy z mnoha důvodů. Jedním z nich bylo, že by došlo opět k sedmnáctidennímu přerušení NHL v únoru, kdy je po konci sezony ligy amerického fotbalu NFL a baseballová MLB teprve začíná. Vyjednat se jim nepodařilo ani větší možnosti k marketingovému využití her, o něž podle některých informací usilovali.

Podle vyjádření NHLPA jsou hráči "mimořádně zklamaní a rozhodně nesouhlasí s krátkozrakým rozhodnutím NHL". Někteří hokejisté jako například Rus Alexandr Ovečkin už ale dříve vyjádřili odhodlání v Koreji hrát. Majitel Washingtonu Ted Leonsis avizoval, že je připraven jej pustit stejně jako další reprezentanty v týmu Capitals, pokud o to projeví zájem.

Hvězdy NHL zklamalo rozhodnutí o neúčasti na olympiádě

Pondělní rozhodnutí vedení NHL ohledně neúčasti hokejistů ze zámořské soutěže na olympijských hrách v Pchjongčchangu v příštím roce vyvolalo mezi hráči vlnu zklamání a rozčarování. I největší hvězdy litují, že poprvé od roku 1998 budou zástupci NHL pod pěti kruhy chybět.

"Je to vážně idiotské. Ať už to vymyslel kdokoli, neměl vůbec ponětí o tom, co dělá," rozčiloval se například švédský obránce Erik Karlsson. "My hráči jsme o ničem nevěděli, protože s námi o tom nikdo nemluvil," dodal kapitán Ottawy v rozhovoru pro švédský deník Sportbladet.

"Promrhaná příležitost zpopularizovat náš sport na největším jevišti," napsal na svém twitterovém účtu Karlssonův krajan Henrik Lundqvist. "Nejhorší je to pro hráče, kteří nemohou být součástí tohoto výjimečného sportovního dobrodružství," doplnil hvězdný brankář New York Rangers.

Obdobně hovořil i jeho kanadský kolega Carey Price. "Jsme velmi pyšní na náš hokej a to, že nemůžeme reprezentovat svou zemi, je obrovské zklamání," řekla opora Montrealu.

Rozhodnutí se nelíbí ani hvězdným mladíkům Jacku Eichelovi či Austonu Matthewsovi, kteří dosud olympijskou atmosféru na vlastní kůži nezažili. "Naštěstí už jsem Kanadu reprezentoval na různých turnajích. Rád bych v tom pokračoval, ale teď se k tomu neupínám," poukázal Matthews na blížící se boje o Stanleyův pohár, o nějž by si po několika hluchých letech mohlo zahrát i jeho Toronto.

Někteří hokejisté se naděje na účast v Pchjongčchangu ještě nevzdali. "Myslím, že hráči ze všech soutěží by měli mít právo představit se fanouškům na největším a nejprestižnějším turnaji. Doufám proto, že to ještě není konečné rozhodnutí. Ještě je dost času na změnu," prohlásil Rus Jevgenij Malkin, jenž si na olympiádě zahrál už třikrát.

Podobný názor má i slovenský obránce Zdeno Chára, který pod pěti kruhy startoval už v Turíně 2006 a ve Vancouveru i v Soči byl kapitánem. "Každý hráč chce být součástí olympiády. Je to výjimečný pocit, když mohou změřit síly nejlepší sportovci světa," řekl obránce Bostonu.