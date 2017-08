Praha - Pořadatelé koncertu zpěváka Robbieho Williamse, který vystoupí 19. srpna na letišti v pražských Letňanech, očekávají desítky tisíc návštěvníků. Jeden z nejúspěšnějších světových popových interpretů se na něm pod širým nebem představí s hostující skupinou Erasure. Ceny vstupenek se pohybují v rozmezí 1590 až 3990 korun. ČTK o tom informoval Petr Novák z pořádající agentury Live Nation.

"Vstupenky jsou stále k dispozici. Koncertní areál je dostatečně velký, aby pojal až 60.000 lidí, čímž nechci říct, že čekáme takovou návštěvnost, ale desítky tisíc lidí ano. Opět samozřejmě všechno řešíme v návaznosti na všechny složky, jako jsou policie, záchranáři, hasiči a dopravní podniky," řekl Novák.

V Česku Williams naposledy vystoupil před dvěma lety. Ve vyprodané pražské O2 areně jeho pestrému show aplaudovalo podle pořadatelů 16.000 diváků.

O koncerty britského hudebníka, který se celebritou stal už na začátku 90. let jako člen chlapecké kapely Take That, je celosvětově velký zájem. Williams se zapsal i do Guinnessovy knihy rekordů, když se v roce 2006 během jediného dne prodalo více než 1,6 milionu lístků na jeho koncertní turné.

V pondělí se začne připravovat areál, kde naposledy 4. července pro téměř 50.000 diváků koncertovala skupina Guns N'Roses.

Do areálu na letišti v pražských Letňanech umisťují pořadatelé interprety, u kterých očekávají velkou návštěvnost. Akce tam provázejí velká dopravní opatření, přesto vznikají problémy s parkováním a nedostačující kapacitou metra. Zatím nejvíce lidí tam dorazilo loni na koncert AC/DC, který sledovalo 60.000 fanoušků. Letos v červnu v Letňanech festival Aerodrome s hlavní hvězdou Linkin Park navštívilo 25.000 lidí, před dvěma lety na koncert Daniela Landy dorazilo přes 50.000 diváků.

Koncerty pod širým nebem s velkou návštěvností se konaly i na jiných místech v Praze. Nejvíce lidí sledovalo v roce 1995 na Strahovském stadionu koncert Rolling Stones, kam se vypravilo 130.000 návštěvníků. O rok později přilákal na Letenskou pláň 120.000 lidí Michael Jackson. Oslavy 25 let existence kapely Kabát si v roce 2014 na pražském Vypichu nenechalo ujít podle odhadů asi 75.000 příznivců. Madonna v roce 2009 na pražském Chodově zpívala pro 42.000 posluchačů, Metallica o rok dříve zcela zaplnila stadion Slavie v Edenu 35.000 diváky a stejný počet lidí zaznamenal Paul McCartney v roce 2004 v T-Mobile Parku Kolbenova.