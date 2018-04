Brno - Hokejisté Plzně ztratili třetí semifinálové utkání play off extraligy na ledě Brna 58 sekund před koncem, po zápase se však Západočeši v kabině hecovali, že si ve čtvrtek vynutí prodloužení série, a odmítali myslet na možný konec sezony. Plzeň totiž na ledě úřadujícího mistra podala solidní výkon a i útočník Milan Gulaš tak věří, že jeho tým má na to, aby ukončil sérii 13 výher Komety v play off.

"V zápase jsme byli mnohem aktivnější, byli jsme lepší, ale takový je hokej. Tak to chodí. Nedá se nic dělat, je to 3:0 pro Brno a my budeme zítra hrát stejně jako dnes. A věřím, že to můžeme otočit. Proč ne," řekl Gulaš novinářům.

Nad faktem, že domácí zápas rozhodli v čase 59:02, když už to vypadalo, že se bude utkání prodlužovat, moc přemýšlet nechtěl. "Takových momentů už jsem zažil hodně. Mrzí to. Bod má Brno. Musíme to ale hodit za hlavu. Je to 3:0 a série se hraje na čtyři vítězství. Ve čtvrtek do toho půjdeme stejně," řekl dvaatřicetiletý útočník.

Gulaš v zápase vyrovnal na 2:2 a velkou šanci měl i při závěrečné power play. "Měl jsem to na holi, ale bohužel špatný led a zvedl se mi puk. Nechci se ale na to vymlouvat. Šance to byla velká a mrzí mě to," uvedl nejproduktivnější hráč základní části extraligy.

Plzeň hrála v Brně dobře od první minuty a v úvodní třetině mohla jít několikrát do vedení. "Jsem rád, že nás výkon v zápasech trošku graduje. Myslím si, že i některé pasáže u nás taky nebyly špatné, dnes jsme po celých 60 minut odváděli super výkon, ale bohužel. Koncovka nás trápí. Lauf, který jsme měli v průběhu sezony, teď nemáme," poukázal Gulaš na fakt, že Západočeši byli nejproduktivnějším týmem dlouhodobé části soutěže.

V třech semifinálových zápasech ale dali jen pět branek. "Takové je play off. Zápasy jsou vyrovnané. Šance tam jsou, ale gólmani chytají výborně. Všichni víme, že hrajeme o všechno. Oba týmy jsou kvalitní. Zatím se štěstí obrací k Brnu," uvedl Gulaš s tím, že série se musí divákům líbit.

Problémem Plzně jsou závěry třetin. Dnes inkasovali hosté gól na konci první i třetí dvacetiminutovky. "Nevím, jestli je to koncentrací. Nesmí se nám to ale stávat. Stává se nám to často a kazí nám to dojem v play off, protože tím ztrácíme zápasy. Všichni si to uvědomujeme, říkáme si to. Dnes to bylo podobné. Ztratili jsme tím zápas," uvedl Gulaš.