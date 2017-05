Paříž - Taktiku na zápasy hokejové reprezentace Václav Prospal neurčuje, jeho role u národního týmu však není zanedbatelná. Jeden ze tří asistentů hlavního kouče Josefa Jandače je mimo jiné vyhlášený hecíř. Jeho pozitivní přístup byl i jedním z důvodů, proč čeští hráči v pondělí otočili utkání s Finskem ze stavu 0:3 na 4:3 po samostatných nájezdech.

"I když jsme prohrávali, tak jsem se snažil koncentrovat na hru a snažili jsme se zvednout kluky. Dobré je, že je tady Venca Prospal, toho je plná střídačka. Takže mám víc klidu na koučing. On to tam dobře zahecoval," ocenil Jandač aktivitu svého spolupracovníka. "Kvůli tomu si mě Pepa asi vzal. Takového blbečka už jednou měl v národní lize," smál se Prospal, který pod vedením Jandače v sezoně 2004/05 působil v první lize v dresu Českých Budějovic a pomáhal vrátit svůj mateřský klub do extraligy.

Prospal má za sebou úspěšnou kariéru, ve které odehrál přes 1100 zápasů v NHL a dvakrát se stal mistrem světa. Kariéru ukončil v roce 2013, zápal do hry však má pořád. "Je důležité nikdy nepřestat věřit. Nejsem tam od toho, abych byl nějaká roztleskávačka, to si musí utáhnout kabina. Já nemám v sobě, abych tam stál jako kužel a koukal, jak ten zápas probíhá," uvedl nyní již dvaačtyřicetiletý trenér, který žije v Tampě a trénuje děti.

Hokejem pořád žije. "Má v mém srdci obrovské místo a kromě zdraví a rodiny nemám, co by pro mě znamenalo víc. Hokej je můj život od tří čtyř let, já nerad prohrávám. Je to něco, co mě štvalo. Někdy jsem to možná dával najevo jiným způsobem, když je pak člověk součástí takového zápasu, tak tam ty emoce jsou," řekl Propsal.

Utkání s Finy jej pohltilo natolik, že když dospělo do nájezdů, nejradši by jeden jel sám. "Naklonil jsem se k Pepovi a řekl jsem mu: Ku..., já bych jel. Přitom jsem nikdy nebyl z těch, kdo by byl mezi prvními třemi a trenéři k nim vzhlíželi," usmíval se českobudějovický rodák. "Je to pár let, co jsem skončil s hokejem a v srdci to pořád je. Oheň tam je. A bude tam vždycky. Jestli to jednou ztratím, tak tam nemám co dělat," uvedl Prospal.